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AUGUST V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. augusta - Nemecká prokuratúra obžalovala muža, ktorý podľa nej založil a prevádzkoval rozsiahlu platformu zameranú na ilegálny obchod s drogami na takzvanom darknete, pričom pred jej zrušením išlo o najväčší trh svojho druhu. Platforma s názvom „Archetyp Market“ bola odstavená vlani v júni v rámci rozsiahlej medzinárodnej operácie. Podľa prokuratúry bola v tom čase celosvetovo najväčším trhoviskom s omamnými látkami, kanabisom, novými psychoaktívnymi látkami a liekmi.
6. augusta - Nemecký súd udelil doživotný trest Afgancovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má „osobitnú závažnosť“, čo 25-ročnému Farhadovi N. výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia.
10. augusta - Nemecká Spolková polícia v dôsledku incidentu na letisku Lipsko/Halle rozšíri svoju protidronovú jednotku. Príslušníci jednotky sú rozmiestnení na letiskách, v hlavnom meste a na viacerých dôležitých miestach naprieč Nemeckom.
V blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko/Halle sa našiel dron s výbušninou. Podľa nemeckých médií bol v bezprostrednej blízkosti ukrajinského nákladného lietadla Antonov a všimol si ho vodič autobusu.
13. augusta - Nemecký výrobca športových automobilov Porsche plánuje od roku 2030 ukončiť výrobu modelu Taycan, ktorý je jeho vlajkovým kompletne elektrickým vozidlom. Neustále klesá jeho predaj, v roku 2023 sa predalo 41.000 týchto áut, v minulom roku už len 16.000 a v prvej polovici tohto roka iba 6000.
17. augusta - Nemeckí sociálni demokrati (SPD) chcú zakotviť ochranu klímy do ústavy, ich návrh však narazil na odpor konzervatívnych partnerov vo vládnej koalícii. Politická debata prichádza v čase, keď Európu sužujú vysoké teploty a klimatológovia upozorňujú na zhoršovanie sucha a riziko lesných požiarov v dôsledku globálneho otepľovania. SPD chce napríklad zaviesť celoštátny akčný plán pre horúčavy, upraviť pravidlá územného plánovania a stavebné predpisy a prijať nové pracovnoprávne pravidlá pre prácu počas horúčav.
19. augusta - S nástupom populačne silných ročníkov do dôchodkového veku sa takmer vo všetkých regiónoch Nemecka výrazne zvyšuje počet ľudí vo veku nad 66 rokov. Medzi východom a západom sa však prejavujú výrazné rozdiely, ukázala štúdia Berlínskeho inštitútu pre populáciu a rozvoj. Do roku 2039 dovŕši zákonný dôchodkový vek 67 rokov viac ako 13 miliónov ľudí.
20. augusta - Na základe odhadov nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pre prevenciu a kontrolu chorôb zahynulo od 6. apríla do 9. augusta v krajine približne 14.000 ľudí v súvislosti s horúčavami. Zodpovedá to takmer 17 úmrtiam na 100.000 obyvateľov. Tohtoročné údaje už výrazne prevyšujú väčšinu predchádzajúcich záznamov za celé roky.
- Celkovo tento rok zomrelo v Nemecku v dôsledku horúčav od začiatku apríla do polovice augusta približne 15.800 ľudí. Z týchto úmrtí 9600 spôsobili extrémne horúčavy z konca júna.
21. augusta - Situácia vo Volkswagene je veľmi napätá, konštatoval generálny riaditeľ skupiny Volkswagen (VW) Oliver Blume pred sériou rokovaní so zástupcami zamestnancov. Tí sa obávajú rozsiahleho rušenia pracovných miest. Blume povedal, že prevádzková návratnosť automobilky, ktorá dosahuje 3,8 %, je síce v súčasnej napätej situácii solídna, je však „príliš nízka na to, aby vygenerovala v dlhodobejšom horizonte dostatok financií na nové technológie, nové produkty a nové závody“.
23. augusta - Šéf VW vyzval zamestnancov, aby podporili úsilie o transformáciu v čase, keď odvetvie čelí vážnej kríze. Automobilka podľa Blumeho pripravila „najrozsiahlejší transformačný plán v histórii koncernu“. Zásadné zmeny podmienok na trhu podľa neho vytvárajú obrovský tlak na znižovanie nákladov a geopolitika, obchodné bariéry, regulácie, oslabené trhy a tvrdá konkurencie sú výzva pre všetkých.
26. augusta - Dvaja zamestnanci nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu. Nakazili ich pravdepodobne komáre, ktoré sa do Nemecka dostali lietadlami z oblastí s výskytom tohto infekčného ochorenia. Počas práce na letisku sa nakazilo šesť zamestnancov takzvanou maláriou tropica, najnebezpečnejšou formou ochorenia. Štyria nakazení sa podľa zdravotníckych úradov zotavujú.
28. augusta - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že chce vytvoriť tím rýchlej reakcie na boj proti hybridným hrozbám v regióne Baltského mora. Spresnil, že o tomto pláne bude rokovať so svojimi partnermi z ostatných krajín ležiacich na pobreží Baltského mora. Hrozby sa podľa neho objavujú vo vzduchu i na mori, no týkajú sa aj kybernetického priestoru a kritickej infraštruktúry.
- Nemecký súd udelil 81-ročnému mužovi doživotný trest za vraždu americkej turistky z roku 1994. Hans S. v septembri 1994 nalákal 24-ročnú Amy Lopezovú do opustenej a schátranej budovy, zviazal ju, sexuálne napadol a následne zavraždil deviatimi bodnými ranami. Podľa rozsudku išlo o čin obzvlášť závažnej povahy. Prípad sa podarilo vyriešiť až po použití nových technických metód pri analýze nájdených stôp DNA a dnes 81-ročný muž sa na začiatku procesu k činu priznal.
31. augusta - Nízka hladina rieky Rýn v Nemecku odhalila vrak automobilu s ľudskými pozostatkami, ktorý mohol ležať na dne už desaťročia. Hasiči objavili vozidlo v meste Königswinter 3. augusta a z vody ho vytiahli o dva týždne neskôr. V aute a jeho bezprostrednom okolí sa našli úlomky kostí. Policajný hovorca zdôraznil, že auto mohlo ležať na dne rieky celé desaťročia. Model auta značky Fiat sa vyrábal pravdepodobne v rokoch 1976 až 1984.
3. augusta - Nemecká prokuratúra obžalovala muža, ktorý podľa nej založil a prevádzkoval rozsiahlu platformu zameranú na ilegálny obchod s drogami na takzvanom darknete, pričom pred jej zrušením išlo o najväčší trh svojho druhu. Platforma s názvom „Archetyp Market“ bola odstavená vlani v júni v rámci rozsiahlej medzinárodnej operácie. Podľa prokuratúry bola v tom čase celosvetovo najväčším trhoviskom s omamnými látkami, kanabisom, novými psychoaktívnymi látkami a liekmi.
6. augusta - Nemecký súd udelil doživotný trest Afgancovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má „osobitnú závažnosť“, čo 25-ročnému Farhadovi N. výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia.
10. augusta - Nemecká Spolková polícia v dôsledku incidentu na letisku Lipsko/Halle rozšíri svoju protidronovú jednotku. Príslušníci jednotky sú rozmiestnení na letiskách, v hlavnom meste a na viacerých dôležitých miestach naprieč Nemeckom.
V blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko/Halle sa našiel dron s výbušninou. Podľa nemeckých médií bol v bezprostrednej blízkosti ukrajinského nákladného lietadla Antonov a všimol si ho vodič autobusu.
13. augusta - Nemecký výrobca športových automobilov Porsche plánuje od roku 2030 ukončiť výrobu modelu Taycan, ktorý je jeho vlajkovým kompletne elektrickým vozidlom. Neustále klesá jeho predaj, v roku 2023 sa predalo 41.000 týchto áut, v minulom roku už len 16.000 a v prvej polovici tohto roka iba 6000.
17. augusta - Nemeckí sociálni demokrati (SPD) chcú zakotviť ochranu klímy do ústavy, ich návrh však narazil na odpor konzervatívnych partnerov vo vládnej koalícii. Politická debata prichádza v čase, keď Európu sužujú vysoké teploty a klimatológovia upozorňujú na zhoršovanie sucha a riziko lesných požiarov v dôsledku globálneho otepľovania. SPD chce napríklad zaviesť celoštátny akčný plán pre horúčavy, upraviť pravidlá územného plánovania a stavebné predpisy a prijať nové pracovnoprávne pravidlá pre prácu počas horúčav.
19. augusta - S nástupom populačne silných ročníkov do dôchodkového veku sa takmer vo všetkých regiónoch Nemecka výrazne zvyšuje počet ľudí vo veku nad 66 rokov. Medzi východom a západom sa však prejavujú výrazné rozdiely, ukázala štúdia Berlínskeho inštitútu pre populáciu a rozvoj. Do roku 2039 dovŕši zákonný dôchodkový vek 67 rokov viac ako 13 miliónov ľudí.
20. augusta - Na základe odhadov nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pre prevenciu a kontrolu chorôb zahynulo od 6. apríla do 9. augusta v krajine približne 14.000 ľudí v súvislosti s horúčavami. Zodpovedá to takmer 17 úmrtiam na 100.000 obyvateľov. Tohtoročné údaje už výrazne prevyšujú väčšinu predchádzajúcich záznamov za celé roky.
- Celkovo tento rok zomrelo v Nemecku v dôsledku horúčav od začiatku apríla do polovice augusta približne 15.800 ľudí. Z týchto úmrtí 9600 spôsobili extrémne horúčavy z konca júna.
21. augusta - Situácia vo Volkswagene je veľmi napätá, konštatoval generálny riaditeľ skupiny Volkswagen (VW) Oliver Blume pred sériou rokovaní so zástupcami zamestnancov. Tí sa obávajú rozsiahleho rušenia pracovných miest. Blume povedal, že prevádzková návratnosť automobilky, ktorá dosahuje 3,8 %, je síce v súčasnej napätej situácii solídna, je však „príliš nízka na to, aby vygenerovala v dlhodobejšom horizonte dostatok financií na nové technológie, nové produkty a nové závody“.
23. augusta - Šéf VW vyzval zamestnancov, aby podporili úsilie o transformáciu v čase, keď odvetvie čelí vážnej kríze. Automobilka podľa Blumeho pripravila „najrozsiahlejší transformačný plán v histórii koncernu“. Zásadné zmeny podmienok na trhu podľa neho vytvárajú obrovský tlak na znižovanie nákladov a geopolitika, obchodné bariéry, regulácie, oslabené trhy a tvrdá konkurencie sú výzva pre všetkých.
26. augusta - Dvaja zamestnanci nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu. Nakazili ich pravdepodobne komáre, ktoré sa do Nemecka dostali lietadlami z oblastí s výskytom tohto infekčného ochorenia. Počas práce na letisku sa nakazilo šesť zamestnancov takzvanou maláriou tropica, najnebezpečnejšou formou ochorenia. Štyria nakazení sa podľa zdravotníckych úradov zotavujú.
28. augusta - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že chce vytvoriť tím rýchlej reakcie na boj proti hybridným hrozbám v regióne Baltského mora. Spresnil, že o tomto pláne bude rokovať so svojimi partnermi z ostatných krajín ležiacich na pobreží Baltského mora. Hrozby sa podľa neho objavujú vo vzduchu i na mori, no týkajú sa aj kybernetického priestoru a kritickej infraštruktúry.
- Nemecký súd udelil 81-ročnému mužovi doživotný trest za vraždu americkej turistky z roku 1994. Hans S. v septembri 1994 nalákal 24-ročnú Amy Lopezovú do opustenej a schátranej budovy, zviazal ju, sexuálne napadol a následne zavraždil deviatimi bodnými ranami. Podľa rozsudku išlo o čin obzvlášť závažnej povahy. Prípad sa podarilo vyriešiť až po použití nových technických metód pri analýze nájdených stôp DNA a dnes 81-ročný muž sa na začiatku procesu k činu priznal.
31. augusta - Nízka hladina rieky Rýn v Nemecku odhalila vrak automobilu s ľudskými pozostatkami, ktorý mohol ležať na dne už desaťročia. Hasiči objavili vozidlo v meste Königswinter 3. augusta a z vody ho vytiahli o dva týždne neskôr. V aute a jeho bezprostrednom okolí sa našli úlomky kostí. Policajný hovorca zdôraznil, že auto mohlo ležať na dne rieky celé desaťročia. Model auta značky Fiat sa vyrábal pravdepodobne v rokoch 1976 až 1984.