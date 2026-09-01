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AUGUST V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. augusta - Varšava sa stala najlepšie hodnoteným mestom krajín V4 v medzinárodnom porovnaní podmienok pre život a rozvoj. Poľská metropola sa umiestnila na 32. mieste spomedzi tisícov hodnotených miest v rebríčku Happy City Index 2026 a tesne predbehla Viedeň. Rebríček zostavovaný výskumníkmi parížskeho Inštitútu pre kvalitu života hodnotil 3400 miest na základe 64 ukazovateľov v šiestich oblastiach: obyvatelia, správa mesta, životné prostredie, ekonomika, zdravie a mobilita. Spomedzi miest krajín V4 sa za Varšavou umiestnili Praha na 72. mieste, Brno na 110. priečke, Ostrava na 136. mieste, Bratislava na 188. mieste a maďarský Debrecín na 191. pozícii.
5. augusta - Najvyšší správny súd Poľska zamietol kasačnú sťažnosť hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v spore o zadržanie štátneho príspevku za voľby zo strany ministerstva financií. Znamená to, že PiS už nemôže získať zadržané peniaze touto právnou cestou. PiS v sťažnosti obvinila ministerstvo financií, že sa dopustilo nezákonnej nečinnosti, keď strane nevyplatilo tretiu splátku zo štátneho rozpočtu na rok 2024 vo výške takmer 6,5 milióna zlotých (1,5 milióna eur). Tomu predchádzalo zamietnutie správy PiS o financovaní kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zo strany volebnej komisie z dôvodu nezrovnalostí vo výdavkoch.
12. augusta - Poľská vláda odsúdila svoje vylúčenie z nových roamingových európskych pravidiel pre prístup k internetu prostredníctvom satelitného komunikačnému systému Starlink amerického miliardára Elona Muska. Ide tak o najnovšiu eskaláciu napätia medzi oboma stranami od vypuknutia vojny v susednej Ukrajine. Poľskí odoberatelia budú musieť pri každom použití systému mimo Poľska preukázať svoju totožnosť prostredníctvom pasu a zároveň si predplatiť drahšie prémiové tarify.
15. augusta - Poľsko neplánuje zrušiť zákaz dovozu ukrajinského obilia napriek tlaku Európskej komisie. Podľa vlády by malo byť ukrajinské obilie určené na vývoz na trhy tretích krajín a nie zostať v Európe a narúšať obchodné vzťahy. EK pritom opakovane vyzvala Poľsko, Maďarsko a Slovensko, aby svoje jednostranné obmedzenia pre dovoz niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny zrušili.
19. augusta - Mzdy v poľskom korporátnom sektore sa v júli medziročne zvýšili o 6,8 % na 9509,02 PLN (2198,87 eura) po tom, ako v júni vzrástli o 5,9 %. Júlový rast miezd prekonal očakávania o 0,5 percenta. Zrýchlil sa rast miezd v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (na 26,2 % z júnových 1,9 %), v sektore ťažby a dobývania (na 21,9 % z 2,4 %) či v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu (na 13,4 % z 2,4 %).
20. augusta - Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Nemecko by sa malo hanbiť za výstavbu plynovodov Nord Stream a nie stíhať tých, ktorí sú podozriví z útokov na ne. Uviedol to v súvislosti so zadržaním Ukrajinca Volodymyra Žuravľova v Chorvátsku na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom.
21. augusta - Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny. Polícia objavila na online platforme v skupine venovanej strelným zbraniam príspevok, ktorý vyzýval na „likvidáciu“ niekoľkých ľudí a navrhoval zorganizovanie atentátu na popredných poľských politikov. Obvineného muža, ktorý býva Lubelskom vojvodstve, súd umiestnil do väzby na 30 dní. V prípade dokázania viny mu hrozí až 20 rokov za mrežami.
24. augusta - Nariadenie ministra digitalizácie z 22. mája, ktoré umožňuje požiadať o prepis zahraničného sobášneho listu páru rovnakého pohlavia na ktoromkoľvek matričnom úrade v Poľsku, vstúpilo do platnosti. Niektoré samosprávy ho však odmietajú rešpektovať. Prepis nadväzuje na rozhodnutia poľského Najvyššieho správneho súdu (NSA) a Súdneho dvora Európskej únie.
26. augusta - Poľsko pripravuje výstavbu svojej prvej hlbinnej bane na polyhalit, ktorý sa využíva najmä na výrobu hnojív. Spoločnosť KGHM chce baňu vybudovať pri Mieroszyne v Pomoransku severne od Gdyne, kde sa nachádza jedno z najväčších ložísk tohto nerastu na svete. Minerál je bohatý na draslík, horčík, vápnik a síru, a vznikol odparovaním morskej vody. Momentálne sa ťaží len na jednom mieste na svete, na pobreží Anglicka.
31. augusta - V poľskom meste Skaržysko-Kamienna horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, ale polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie.
Oheň vypukol po polnoci v montážnej časti výrobnej haly, na mieste zasahovalo päť hasičských jednotiek, ktoré požiar uhasili a objekt následne odvetrali. Z neoficiálnych informácií vyplýva, že neznáma osoba rozbila okno a do budovy vhodila batoh so zápalným obsahom. Údajne išlo o zmes benzínu a oleja známu ako molotovov koktejl.
3. augusta - Varšava sa stala najlepšie hodnoteným mestom krajín V4 v medzinárodnom porovnaní podmienok pre život a rozvoj. Poľská metropola sa umiestnila na 32. mieste spomedzi tisícov hodnotených miest v rebríčku Happy City Index 2026 a tesne predbehla Viedeň. Rebríček zostavovaný výskumníkmi parížskeho Inštitútu pre kvalitu života hodnotil 3400 miest na základe 64 ukazovateľov v šiestich oblastiach: obyvatelia, správa mesta, životné prostredie, ekonomika, zdravie a mobilita. Spomedzi miest krajín V4 sa za Varšavou umiestnili Praha na 72. mieste, Brno na 110. priečke, Ostrava na 136. mieste, Bratislava na 188. mieste a maďarský Debrecín na 191. pozícii.
5. augusta - Najvyšší správny súd Poľska zamietol kasačnú sťažnosť hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v spore o zadržanie štátneho príspevku za voľby zo strany ministerstva financií. Znamená to, že PiS už nemôže získať zadržané peniaze touto právnou cestou. PiS v sťažnosti obvinila ministerstvo financií, že sa dopustilo nezákonnej nečinnosti, keď strane nevyplatilo tretiu splátku zo štátneho rozpočtu na rok 2024 vo výške takmer 6,5 milióna zlotých (1,5 milióna eur). Tomu predchádzalo zamietnutie správy PiS o financovaní kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zo strany volebnej komisie z dôvodu nezrovnalostí vo výdavkoch.
12. augusta - Poľská vláda odsúdila svoje vylúčenie z nových roamingových európskych pravidiel pre prístup k internetu prostredníctvom satelitného komunikačnému systému Starlink amerického miliardára Elona Muska. Ide tak o najnovšiu eskaláciu napätia medzi oboma stranami od vypuknutia vojny v susednej Ukrajine. Poľskí odoberatelia budú musieť pri každom použití systému mimo Poľska preukázať svoju totožnosť prostredníctvom pasu a zároveň si predplatiť drahšie prémiové tarify.
15. augusta - Poľsko neplánuje zrušiť zákaz dovozu ukrajinského obilia napriek tlaku Európskej komisie. Podľa vlády by malo byť ukrajinské obilie určené na vývoz na trhy tretích krajín a nie zostať v Európe a narúšať obchodné vzťahy. EK pritom opakovane vyzvala Poľsko, Maďarsko a Slovensko, aby svoje jednostranné obmedzenia pre dovoz niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny zrušili.
19. augusta - Mzdy v poľskom korporátnom sektore sa v júli medziročne zvýšili o 6,8 % na 9509,02 PLN (2198,87 eura) po tom, ako v júni vzrástli o 5,9 %. Júlový rast miezd prekonal očakávania o 0,5 percenta. Zrýchlil sa rast miezd v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (na 26,2 % z júnových 1,9 %), v sektore ťažby a dobývania (na 21,9 % z 2,4 %) či v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu (na 13,4 % z 2,4 %).
20. augusta - Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Nemecko by sa malo hanbiť za výstavbu plynovodov Nord Stream a nie stíhať tých, ktorí sú podozriví z útokov na ne. Uviedol to v súvislosti so zadržaním Ukrajinca Volodymyra Žuravľova v Chorvátsku na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom.
21. augusta - Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny. Polícia objavila na online platforme v skupine venovanej strelným zbraniam príspevok, ktorý vyzýval na „likvidáciu“ niekoľkých ľudí a navrhoval zorganizovanie atentátu na popredných poľských politikov. Obvineného muža, ktorý býva Lubelskom vojvodstve, súd umiestnil do väzby na 30 dní. V prípade dokázania viny mu hrozí až 20 rokov za mrežami.
24. augusta - Nariadenie ministra digitalizácie z 22. mája, ktoré umožňuje požiadať o prepis zahraničného sobášneho listu páru rovnakého pohlavia na ktoromkoľvek matričnom úrade v Poľsku, vstúpilo do platnosti. Niektoré samosprávy ho však odmietajú rešpektovať. Prepis nadväzuje na rozhodnutia poľského Najvyššieho správneho súdu (NSA) a Súdneho dvora Európskej únie.
26. augusta - Poľsko pripravuje výstavbu svojej prvej hlbinnej bane na polyhalit, ktorý sa využíva najmä na výrobu hnojív. Spoločnosť KGHM chce baňu vybudovať pri Mieroszyne v Pomoransku severne od Gdyne, kde sa nachádza jedno z najväčších ložísk tohto nerastu na svete. Minerál je bohatý na draslík, horčík, vápnik a síru, a vznikol odparovaním morskej vody. Momentálne sa ťaží len na jednom mieste na svete, na pobreží Anglicka.
31. augusta - V poľskom meste Skaržysko-Kamienna horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, ale polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie.
Oheň vypukol po polnoci v montážnej časti výrobnej haly, na mieste zasahovalo päť hasičských jednotiek, ktoré požiar uhasili a objekt následne odvetrali. Z neoficiálnych informácií vyplýva, že neznáma osoba rozbila okno a do budovy vhodila batoh so zápalným obsahom. Údajne išlo o zmes benzínu a oleja známu ako molotovov koktejl.