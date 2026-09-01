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AUGUST V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
5. augusta - V Rakúsku zaznamenali druhý deň po sebe nový teplotný rekord. V dolnorakúskej obci Bad Deutsch-Altenburg neďaleko slovenských hraníc dosiahla teplota v stredu o 15.40 h 41,2 stupňa Celzia. Bol tak prekonaný teplotný rekord 41 stupňov z predchdázajúceho dňa vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf. Doterajší rakúsky rekord mal hodnotu 40,5, namerali ho 8. augusta 2013 takisto v Bad Deutsch-Altenburgu.
7. augusta - Silné búrky vyvolali v hornatých oblastiach západného Rakúska povodne a zosuvy pôdy. Dočasne zablokovali cesty v populárnom dovolenkovom údolí Zillertal v spolkovej krajine Tirolsko. V blízkosti Bad Gasteinu ostalo podľa televízie ORF uväznených 11 ľudí v horskej chate. Hasiči pomáhaali odčerpávať vodu so zatopených pivníc a čistiť ulice v Innsbrucku a Kitzbüheli.
- Rakúska vláda v spolupráci so spolkovými krajinami pripravuje balík opatrení na pomoc poľnohospodárom postihnutým suchom. Kancelár Christian Stocker prisľúbil opatrenia na zabezpečenie likvidity a kompenzáciu škôd.
10. augusta - Rakúski farmári hlásia rekordné straty súvisiace so suchom. Celkové škody v poľnohospodárstve doteraz dosiahli jednu miliardu eur. Sucho postihuje celú krajinu a všetky plodiny, najmä trávnaté porasty, kukuricu, zemiaky, cukrovú repu, tekvicu a sóju, ale v niektorých regiónoch aj obilie. Podľa údajov poisťovne je v krajine poistených proti suchu 80 % ornej pôdy a 40 % trávnatých porastov.
- Extrémne sucho spôsobuje aj výrazné straty na úrode ovocia a zeleniny. Tohtoročná produkcia ovocia bude pravdepodobne približne o tretinu nižšia ako v minulom roku, zatiaľ čo v prípade zeleniny možno očakávať pokles o 45 %, oznámila Rakúska poľnohospodárska komora (LKÖ).
12. augusta - Rakúsky súd uznal dvoch bieloruských príbuzných za vinných z vyvážania zariadení ruským spoločnostiam, ktoré podľa rakúskej vlády slúžili na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky. Týmto konaním porušovali sankcie Európskej únie. Hlavný odsúdený je 28-ročný šéf nemenovanej spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá využívala sieť fiktívnych firiem v tretích krajinách a falšovala certifikáty konečného používateľa, aby mohla do Ruska dodávať sankcionované zariadenia vrátane špeciálnych nástrojov na spracovanie kovov a CNC strojov.
19. augusta - Podnikatelia v rakúskom cestovnom ruchu sú s tohtoročnou letnou sezónou skôr spokojní. V porovnaní s minulým rokom je badateľný optimistický trend, uviedol Georg Imlauer, vedúci oddelenia hotelov Rakúskej hospodárskej komory. V segmente hotelov a reštaurácií vyjadrilo optimizmus 78 % z približne 600 oslovených podnikov. Vyhliadky na jeseň sú o niečo menej optimistické, pričom pozitívny vývoj očakáva 65 % podnikov.
26. augusta - Počet novovydaných vodičských preukazov v Rakúsku sa zvýšil už tretí rok v rade a vlani dosiahol 168.437, čo predstavuje nárast o 6 % v porovnaní s rokom 2024. Ide tiež o najvyššie číslo od roku 2013, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad. Počet predčasne vydaných vodičských preukazov na osobné automobily, ktoré získali vodiči vo veku od 17 rokov, sa tiež zvýšil o 6 % na približne 33.300. Je to najvyššie číslo od začiatku vedenia digitálnych záznamov v roku 2006.
27. augusta - Rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034, ktorý navrhla Európska komisia, je pre Rakúsko aj po čiastkových úpravách naďalej neprijateľný, vyhlásil kancelár Christian Stocker. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet sa musí znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur, zdôraznil Stocker, pričom zopakoval svoju kritiku na adresu navrhovaného zvýšenia počtu zamestnancov európskych inštitúcií.
- Rakúska poľnohospodárska komora očakáva, že od 3. septembra bude dočasne zakázaný dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie do EÚ. Krajina nedokáže poskytnúť potrebnú dokumentáciu o dodržiavaní predpisov EÚ, najmä čo sa týka používania antibiotík.
28. augusta - V Dolnom Rakúsku uvažujú o vybudovaní stáleho dopravného spojenia cez rieku Morava pri obci Angern an der March, ležiacej oproti slovenskej Záhorskej Vsi. V regióne musí existovať „priame a spoľahlivé cestné spojenie“ so Slovenskom, uviedol zástupca krajinskej hajtmanky. Angern a Záhorskú Ves spája iba kompa, ak nepremáva, ľuďom ako jediné riešenie ostáva len obchádzka cez Hohenau a Moravský Svätý Ján, čo znamená každý deň navyše prejazdiť viac ako 100 kilometrov.
- Z Múzea úžitkového umenia (MAK) vo Viedni ukradli cenný diamantový náhrdelník. Šperk, ktorý má podľa odhadov hodnotu niekoľkých miliónov dolárov, kedysi patril egyptskej kráľovnej Názlí Sabríovej. Polícia uviedla, že dvaja neznámi muži v tmavom oblečení počas otváracích hodín rozbili vitrínu so šperkom, vzali ho a z múzea ušli.
5. augusta - V Rakúsku zaznamenali druhý deň po sebe nový teplotný rekord. V dolnorakúskej obci Bad Deutsch-Altenburg neďaleko slovenských hraníc dosiahla teplota v stredu o 15.40 h 41,2 stupňa Celzia. Bol tak prekonaný teplotný rekord 41 stupňov z predchdázajúceho dňa vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf. Doterajší rakúsky rekord mal hodnotu 40,5, namerali ho 8. augusta 2013 takisto v Bad Deutsch-Altenburgu.
7. augusta - Silné búrky vyvolali v hornatých oblastiach západného Rakúska povodne a zosuvy pôdy. Dočasne zablokovali cesty v populárnom dovolenkovom údolí Zillertal v spolkovej krajine Tirolsko. V blízkosti Bad Gasteinu ostalo podľa televízie ORF uväznených 11 ľudí v horskej chate. Hasiči pomáhaali odčerpávať vodu so zatopených pivníc a čistiť ulice v Innsbrucku a Kitzbüheli.
- Rakúska vláda v spolupráci so spolkovými krajinami pripravuje balík opatrení na pomoc poľnohospodárom postihnutým suchom. Kancelár Christian Stocker prisľúbil opatrenia na zabezpečenie likvidity a kompenzáciu škôd.
10. augusta - Rakúski farmári hlásia rekordné straty súvisiace so suchom. Celkové škody v poľnohospodárstve doteraz dosiahli jednu miliardu eur. Sucho postihuje celú krajinu a všetky plodiny, najmä trávnaté porasty, kukuricu, zemiaky, cukrovú repu, tekvicu a sóju, ale v niektorých regiónoch aj obilie. Podľa údajov poisťovne je v krajine poistených proti suchu 80 % ornej pôdy a 40 % trávnatých porastov.
- Extrémne sucho spôsobuje aj výrazné straty na úrode ovocia a zeleniny. Tohtoročná produkcia ovocia bude pravdepodobne približne o tretinu nižšia ako v minulom roku, zatiaľ čo v prípade zeleniny možno očakávať pokles o 45 %, oznámila Rakúska poľnohospodárska komora (LKÖ).
12. augusta - Rakúsky súd uznal dvoch bieloruských príbuzných za vinných z vyvážania zariadení ruským spoločnostiam, ktoré podľa rakúskej vlády slúžili na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky. Týmto konaním porušovali sankcie Európskej únie. Hlavný odsúdený je 28-ročný šéf nemenovanej spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá využívala sieť fiktívnych firiem v tretích krajinách a falšovala certifikáty konečného používateľa, aby mohla do Ruska dodávať sankcionované zariadenia vrátane špeciálnych nástrojov na spracovanie kovov a CNC strojov.
19. augusta - Podnikatelia v rakúskom cestovnom ruchu sú s tohtoročnou letnou sezónou skôr spokojní. V porovnaní s minulým rokom je badateľný optimistický trend, uviedol Georg Imlauer, vedúci oddelenia hotelov Rakúskej hospodárskej komory. V segmente hotelov a reštaurácií vyjadrilo optimizmus 78 % z približne 600 oslovených podnikov. Vyhliadky na jeseň sú o niečo menej optimistické, pričom pozitívny vývoj očakáva 65 % podnikov.
26. augusta - Počet novovydaných vodičských preukazov v Rakúsku sa zvýšil už tretí rok v rade a vlani dosiahol 168.437, čo predstavuje nárast o 6 % v porovnaní s rokom 2024. Ide tiež o najvyššie číslo od roku 2013, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad. Počet predčasne vydaných vodičských preukazov na osobné automobily, ktoré získali vodiči vo veku od 17 rokov, sa tiež zvýšil o 6 % na približne 33.300. Je to najvyššie číslo od začiatku vedenia digitálnych záznamov v roku 2006.
27. augusta - Rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034, ktorý navrhla Európska komisia, je pre Rakúsko aj po čiastkových úpravách naďalej neprijateľný, vyhlásil kancelár Christian Stocker. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet sa musí znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur, zdôraznil Stocker, pričom zopakoval svoju kritiku na adresu navrhovaného zvýšenia počtu zamestnancov európskych inštitúcií.
- Rakúska poľnohospodárska komora očakáva, že od 3. septembra bude dočasne zakázaný dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie do EÚ. Krajina nedokáže poskytnúť potrebnú dokumentáciu o dodržiavaní predpisov EÚ, najmä čo sa týka používania antibiotík.
28. augusta - V Dolnom Rakúsku uvažujú o vybudovaní stáleho dopravného spojenia cez rieku Morava pri obci Angern an der March, ležiacej oproti slovenskej Záhorskej Vsi. V regióne musí existovať „priame a spoľahlivé cestné spojenie“ so Slovenskom, uviedol zástupca krajinskej hajtmanky. Angern a Záhorskú Ves spája iba kompa, ak nepremáva, ľuďom ako jediné riešenie ostáva len obchádzka cez Hohenau a Moravský Svätý Ján, čo znamená každý deň navyše prejazdiť viac ako 100 kilometrov.
- Z Múzea úžitkového umenia (MAK) vo Viedni ukradli cenný diamantový náhrdelník. Šperk, ktorý má podľa odhadov hodnotu niekoľkých miliónov dolárov, kedysi patril egyptskej kráľovnej Názlí Sabríovej. Polícia uviedla, že dvaja neznámi muži v tmavom oblečení počas otváracích hodín rozbili vitrínu so šperkom, vzali ho a z múzea ušli.