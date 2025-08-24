< sekcia Zahraničie
Augustové horúčavy v Španielsku boli najintenzívnejšie v histórii
Podľa odhadu zverejneného v utorok Zdravotným inštitútom Carlosa III. bolo s vlnou horúčav spojených viac ako 1100 úmrtí.
Madrid 24. augusta (TASR) - Horúčavy trvajúce šestnásť dní počas augusta v Španielsku boli najintenzívnejšie v histórii doterajších meraní. V nedeľu to uviedla španielska štátna meteorologická agentúra (AEMET), TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Predbežné údaje o vlne horúčav od 3. do 18. augusta ukazujú, že teploty prekračovali priemer o 4,6 °C. Doterajší rekord patril teplotám z júla 2022, kedy bolo oproti priemeru teplejšie o 4,5 °C, uviedla AEMET na sieti X.
Prvých dvadsať dní augusta 2025 bolo podľa AEMET najteplejším obdobím v celom Španielsku od roku 1961 a od 8. do 17. augusta bolo najteplejších 10 po sebe idúcich dní „minimálne od roku 1950“.
Podľa odhadu zverejneného v utorok Zdravotným inštitútom Carlosa III. bolo s vlnou horúčav spojených viac ako 1100 úmrtí.
Od začiatku meraní AEMET v roku 1975 bolo na Pyrenejskom polostrove a Baleárskych ostrovoch zaznamenaných 77 vĺn horúčav, z nich počas šiestich bolo teplejšie o 4 °C a a viac oproti priemeru. Štyri z najväčších vĺn horúčav meteorológovia namerali od roku 2019.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny zapríčiňujú dlhšie, intenzívnejšie a častejšie vlny horúčav na celom svete. „Každé leto nebude vždy teplejšie ako to predchádzajúce, ale existuje jasný trend smerom k oveľa extrémnejším letám. Kľúčové je prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť ju,“ uviedol AEMET.
