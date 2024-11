Aukčná sieň v New Yorku ponúkne rôzne prezidentské artefakty

New York 2. novembra (TASR) – Aukčná sieň v New Yorku ponúkne v novembri záujemcom rôzne predmety spojené s prezidentmi Spojených štátov amerických. Bude medzi nimi napríklad aj prameň vlasov prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona alebo zástava, ktorá prikrývala rakvu Abrahama Lincolna. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ponúkneme v aukcii množstvo výnimočných historických artefaktov spojených s americkou históriou, ktoré ešte nikdy neboli v ponuke," uvádza Arlan Ettinger, riaditeľ newyorskej aukčnej spoločnosti Guernsey's.



Jedným z najzaujímavejších predmetov sú pramene vlasov prvého prezidenta USA Georgea Washingtona, ktorý zomrel v roku 1799. Zachovali sa v medailóne darovanom rodinnému priateľovi, ktorý sa dedil z generácie na generáciu.



Ďalším predmetom je vlajka, ktorá zakrývala rakvu prezidenta Abrahama Lincolna počas prevozu jeho tela z Washingtonu D.C. do Springfieldu v štáte Illinois, kde je pochovaný.



Odhad jej predajnej ceny sa pohybuje v rozmedzí 800.000 až 1,2 milióna amerických dolárov, hoci oceniť taký jedinečný predmet bolo náročné, tvrdí Ettinger.



Do aukcie sa tiež dostane vzácna vlajka so 49 hviezdami. Pochádzajúca z obdobia roku 1959 po pripojení Aljašky, no pred pripojením Havaja. Vlajka visela v Bielom dome v čase, keď bol prezidentom Dwight D. Eisenhower.



"Nevieme, čo sa stane počas (prezidentských) volieb, no tak či onak je teraz americká história a úrad prezidenta stredobodom pozornosti," dodáva Ettinger.



Aukcia sa uskutoční 22. novembra naživo v Arader Galleries v New Yorku a online.