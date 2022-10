Austin: Američania budú brániť každý centimeter územia NATO

Brusel 13. októbra (TASR) - Spojené štáty budú brániť "každý centimeter" územia Severotlantickej aliancie. Vo štvrtok v Bruseli to uviedol americký minister obrany Lloyd Austin, v rámci dvojdňového pracovného zasadnutia ministrov obrany 30-člennej Aliancie, informuje spravodajca TASR.



Ich súčasťou sú aj rokovania za zatvorenými dverami v rámci skupiny pre jadrové plánovanie, upozornila agentúra Reuters. Krátko pred týmito rokovaniami Austin opätovne potvrdil záväzok Washingtonu o kolektívnej obrane, keď sa ruský prezident Vladimir Putin opakovane vyhráža použitím jadrových zbraní.



"Zaviazali sme sa brániť každý centimeter územia NATO - keď a ak na to príde," povedal Austin. Podľa webovej stránky NATO sa jadrová politika spojencov "neustále prehodnocuje, modifikuje a prispôsobuje novému vývoju".



Nemenovaný vysoký predstaviteľ NATO vo štvrtok uviedol, že ruský jadrový útok na Ukrajinu "takmer určite vyvolá fyzickú odpoveď od mnohých spojencov a možno aj od samotného NATO", píše Reuters.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg potvrdil, že spojenci na budúci týždeň uskutočnia každoročné jadrové cvičenie s názvom Steadfast Noon. V rámci neho vzdušné sily precvičujú použitie amerických jadrových bômb v Európe počas cvičných letov bez skutočných zbraní. Stoltenberg v utorok zdôraznil, že zrušenie cvičenia pre vojnu na Ukrajine by vyslalo "nesprávny signál".



Na stredajšie diskusie do bruselského sídla NATO pricestovali predstavitelia takmer 50 krajín, ktoré sa zaviazali vyzbrojiť Ukrajinu novými protilietadlovými zbraňami proti ruskej agresii, pričom nejde len o členov NATO.



Americký minister obrany vo štvrtok spresnil, že podpora pre Ukrajinu nie je časovo obmedzená. "Budeme pokračovať v našom úsilí podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné," uviedol Austin počas spoločnej tlačovej konferencie so Stoltenbergom.