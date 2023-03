Austin: Americkí vojaci sú pripravení v Iraku zostať na pozvanie

Bagdad 7. marca (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin na utorkovej návšteve Iraku vyhlásil, že americkí vojaci sú pripravení zostať v krajine na pozvanie Bagdadu a plniť úlohy v rámci nebojovej misie proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



"Tieto jednotky plnia nebojové úlohy zamerané na poradenstvo a pomoc v rámci podpory boja proti terorizmu vedeného Irakom," uviedol Austin. Tiež prisľúbil pokračovať v boji proti IS až do jeho porážky.



Austin v utorok pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Iraku. V hlavnom meste Bagdad sa stretol s premiérom Muhammadom Šíjáom Súdáním a ministrom obrany Thábitom Muhammadom Abbásím.



Súdání uviedol, že Irak chce "upevniť vzťahy" so Spojenými štátmi. Zároveň zdôraznil záväzok Bagdadu "udržiavať vyvážené vzťahy s regionálnymi a medzinárodnými mocnosťami".



Od invázie vedenej USA v roku 2003, pri ktorej bol zvrhnutý režim dlhoročného irackého diktátora Saddáma Husajna, sa Irak stal jedným z miest, kde rastie napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán za posledných 20 rokov výrazne rozšíril svoj vplyv v Iraku, píše AP.



Agentúra Reuters pripomenula, že Austin pôsobil ako posledný veliteľ amerických síl v Iraku.