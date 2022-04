Austin bude na americkej základni v Nemecku diskutovať o Ukrajine

Washington 22. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin pozval ministrov obrany viacerých krajín, aby sa 26. apríla stretli na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku. Diskusia bude zameraná na Ukrajinu. V noci na piatok to oznámil hovorca Pentagónu John Kirby, informovala agentúra DPA.



Kirby nespresnil, aké konkrétne krajiny sa na stretnutí zúčastnia. Povedal však, že medzi účastníkmi budú nielen štáty NATO.



Jedným z cieľov stretnutia je trvalá bezpečnosť a suverenita Ukrajiny. Schôdzka bude aj o aktuálnych a budúcich potrebách Ukrajiny v oblasti obrany.



"Minister... je presvedčený, že ešte nie je príliš skoro začať diskutovať so spojencami a partnermi o tom, ako by mala ukrajinská suverenita vyzerať v budúcnosti," vysvetlil Kirby.



Americký prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 800 miliónov dolárov. Má obsahovať delostrelecké zbrane, húfnice, muníciu a taktické drony.



Tento najnovší balík nadväzuje na predchádzajúcu vojenskú pomoc USA pre Kyjev v hodnote 2,6 miliardy dolárov. Americký Kongres v marci schválil rozpočet vo výške 13,6 miliardy dolárov na vojenskú a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Ako upozornil Biden, tento rozpočet je už takmer vyčerpaný a ďalšiu pomoc bude musieť opätovne schvaľovať Kongres.