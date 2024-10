Austin Galantovi: USA sú znepokojené útokmi na libanonské sily

Washington 24. októbra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu svojmu izraelskému rezortnému kolegovi Joavovi Galantovi oznámil, že Washington má vážne obavy zo správ o izraelských úderoch proti libanonským ozbrojeným silám. V noci na štvrtok to uviedol Pentagón. TASR informáciu prevzala zo správ agentúr Reuters, AP a vyhlásenia Pentagónu.



Austin vyzval Galanta, aby zabezpečil bezpečnosť libanonských ozbrojených síl a mierovej misie OSN v Libanone (UNIFIL).



Minister obrany USA taktiež privítal prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy cez hraničný priechod Erez a vyzval izraelskú vládu, aby podnikla všetky potrebné kroky na riešenie náročnej humanitárnej situácie v Gaze. Podobne ako minister zahraničných vecí USA Antony Blinken vyzval Izrael na využitie smrti vodcu militantného hnutia Hamas Jahju Sinwára na prepustenie rukojemníkov a uzavretie prímeria.



Libanonská armáda v nedeľu oznámila, že traja jej vojaci zahynuli na juhu krajiny pri izraelskom útoku, ktorý zasiahol ich vozidlo. Izrael sa za smrť libanonských vojakov ospravedlnil a vyhlásil, že nevedie operácie proti libanonským ozbrojeným silám.



Libanonská armáda je v krajine rešpektovanou inštitúciou, ktorá však nie je dostatočne silná na to, aby sa dokázala presadiť voči Hizballáhu alebo ubrániť krajinu pred izraelskými vojenskými operáciami. V konflikte medzi Izraelom a Hizballáhom sa preto drží bokom, vysvetľuje agentúra AP.