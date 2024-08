Austin nariadil nasadenie raketovej ponorky na Blízky východ

Washington 12. augusta (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin nariadil nasadenie ponorky s nukleárnym pohonom na Blízkom východe. Tento krok súvisí s eskaláciou napätia v regióne. V noci na pondelok to uviedol Pentagón. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters a vyhlásenia amerického ministerstva obrany.



Austin o tom informoval po telefonáte so svojím izraelským kolegom Joavom Galantom. V rozhovore zopakoval záväzok USA podniknúť všetky kroky na obranu Izraela.



Do problémovej oblasti podľa vyhlásenia Pentagónu putuje nukleárna ponorka USS Georgia, ktorá disponuje aj riadeným strelami. Reuters poukazuje na to, že ide o vzácne vyhlásenie, keďže americké ministerstvo obrany zvyčajne nasadenie ponoriek verejne nekomunikuje.



Pentagón taktiež vo vyhlásení uviedol, že Austin nariadil údernej skupine, na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln, aby urýchlila svoje nasadenie v regióne. Vo vyhlásení sa neuvádza kedy plavidlá na Blízky východ dorazia.



Nasadenie USS Abraham Lincoln, ktorá nahradí flotilu vedenú USS Theodore Roosevelt Austin, oznámil Austin ešte 3. augusta.



Napätie na Blízkom východe spôsobené vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa vystupňovalo v uplynulých dvoch týždňoch. Spôsobilo ho zabitie vysokopostaveného veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra pri útoku Izraela v Bejrúte a atentát na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky sľubujú odvetu.