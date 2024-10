Austin: Nasadenie vojakov KĽDR v Rusku môže predĺžiť vojnu na Ukrajine

Washington 31. októbra (TASR) - Vyslanie severokórejských vojakov do Ruska s cieľom pomôcť mu vo vojne proti Ukrajine, má potenciál tento konflikt predĺžiť a zatiahnuť doň ďalšie strany, uviedol v stredu americký minister obrany Lloyd Austin po stretnutí s juhokórejským náprotivkom Kim Jong-Hjunom v Pentagóne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Austin tvrdí, že na východe Ruska je nasadených už približne 10.000 vojakov KĽDR, ktorí však majú ruské uniformy aj ruskú vojenskú výstroj. Podľa neho sa stále viac zdá, že ide o nasadenie na podporu ruských bojových operácií v Kurskej oblasti na východe Ruska, kde ukrajinské sily vtrhli začiatkom augusta a odvtedy tam zabrali stovky kilometrov štvorcových územia.



Austin označil po rokovaniach s Kimom vyslanie vojakov KĽDR za nebezpečnú a destabilizujúcu eskaláciu. "Má to potenciál predĺžiť alebo rozšíriť konflikt," povedal novinárom. Po doplňujúcej otázke objasnil, že nasadenie severokórejských vojakov by "mohlo povzbudiť ostatných, aby taktiež nejakým spôsobom konali... Mohlo by sa stať viacero vecí," varoval Austin. Obaja ministri vyzvali KĽDR, aby svojich vojakov stiahla.



Americký minister povedal, že ak Severná Kórea pomáha Rusku vo vojne, jej vojaci môžu očakávať, že sa stanú terčmi ukrajinských síl používajúcich zbrane, ktoré im dodali Spojené štáty a ich spojenci, a niektorí pravdepodobne na bojisku aj zomrú.



"Ak bojujú po boku ruských vojakov, sú spolubojovníkmi a máme všetky dôvody domnievať sa, že... v dôsledku toho budú zabití a zranení," uviedol Austin.



Južná Kórea tiež varuje, že Pchjongjang môže získať cenné skúsenosti od svojich jednotiek, ktoré sa pomáhaním Rusku zapoja do boja a uvidia priebeh modernej vojny. To Soul považuje za priamu vojenskú hrozbu.



Juhokórejský minister obrany upozornil aj na to, že KĽDR výmenou za nasadenie svojich vojakov bude pravdepodobne od Ruska žiadať technológiu taktických jadrových zbraní, ponoriek nesúcich balistické strely a aj medzikontinentálnych balistických striel.



Kim Jong-hjun sa podľa svojich slov domnieva, že výsledkom takejto výmeny medzi Moskvou a Pchjongjangom by mohla byť eskalácia bezpečnostných hrozieb na Kórejskom polostrove.



Vláda v Soule predtým uviedla, že zvažuje vyslanie tímu vojenských pozorovateľov na Ukrajinu, aby tam analyzovali očakávané nasadenie Severokórejčanov. Minister Kim to považuje za veľkú príležitosť zistiť viac o fungovaní severokórejských síl.



Šéf Kremľa Vladimir Putin dosiaľ prítomnosť vojakov z KĽDR v Rusku priamo nepoprel. Povedal iba, že je záležitosťou Moskvy, ako bude napĺňať dohodu o partnerstve s Pchjongjangom. Tá obsahuje aj ustanovenie o vzájomnej pomoci, v súlade s ktorou si majú obe krajiny pomôcť v prípade, že budú vystavené agresii.