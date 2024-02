L. Austin naznačil skorú reakciu na útoky Iránom podporovaných milícií

Washington 2. februára (TASR) - Nastal čas ešte viac ochromiť Iránom podporované milície, ktoré útočia na americké sily a lode na Blízkom východe. Vyhlásil to vo štvrtok americký minister obrany Lloyd Austin s tým, že Spojené štáty pripravujú dôležité kroky v reakcii na smrť amerických vojakov pri útoku v Jordánsku. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"V tejto chvíli nastal čas pripraviť ich o ešte viac schopností, než sme im vzali v minulosti," uviedol Austin počas svojej prvej tlačovej konferencie od hospitalizácie.



Od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vlani v októbri začali podnikať Iránom podporované militantné skupiny útoky na americké základne v Iraku a Sýrii, ktoré raketami zasiahli najmenej 166-krát. V reakcii na útoky podnikla americká armáda údery na zariadenia militantov v Sýrii i Iraku. Okrem toho sa Američania pri útokoch zamerali aj na ciele húsíjskych povstalcov v Jemene.



Pri nedeľňajšom útoku na menšiu americkú vojenskú základňu Tower 22 zahynuli traja americkí vojaci. Washington pritom tento útok pripisuje Islamskému odporu v Iraku, čo je voľné združenie ozbrojených skupín spájaných s Iránom.



Teherán poprel, že by bol do nedeľňajšieho útoku zapojený. "Nevieme, koľko toho Iráne vedel alebo nevedel. Na tom však naozaj nezáleží, pretože Irán tieto skupiny podporuje," povedal vo štvrtok Austin.



Bez podobného "uľahčovania, by sa takéto veci nediali", povedal Austin. Dodal, že Pentagón stále skúma forenznú analýzu dronu, ktorý základňu Tower 22 zasiahol.



Podľa Austina protivníci, ktorí útoky páchajú, nezmýšľajú spôsobom jeden útok a koniec. "Majú veľa spôsobilostí. Ja ich mám však omnoho viac... Spravíme všetko potrebné pre ochranu našich vojakov," vyhlásil Austin.



Spojené štáty už niekoľko dní nezačujú blížiace sa protiúdery, píše AP. Hrozba odvetných úderov za nedeľňajšie úmrtia vojakov prinútila niektoré militantné skupiny, aby oznámili, že ukončujú svoje útoky. Pozastavenie vojenských operácií proti americkým vojakom na Blízkom východe oznámila napríklad proiránska ozbrojená skupina Katáib Hizballáh pôsobiaca v Iraku.