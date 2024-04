Austin odmieta obvinenia, že Izrael sa v Pásme Gazy dopustil genocídy

Washington 9. apríla (TASR) – Minister obrany USA Lloyd Austin v utorok vyhlásil, že nevidel žiadne dôkazy, ktoré by usvedčovali Izrael zo spáchania genocídy v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy servera NBC News.



"Nemáme žiadne dôkazy páchania genocídy," vyhlásil Austin počas zasadania senátneho výboru pre ozbrojené sily, ktorý sa zaoberal najnovšou žiadosťou o zmenu rozpočtu predloženú americkým prezidentom Joeom Bidenom. Vyhlásenie zopakoval aj po tom, ako sa ho jeden z členov komisie spýtal, či to znamená, že Izrael sa v Pásme Gazy nedopúšťa genocídy.



Útok hnutia Hamas zo 7. októbra minulého roka označil šéf Pentagónu za teroristický útok a dodal, že "nepochybne išlo o vojnový zločin".



Americký minister obrany zároveň vyjadril vážne pochybnosti o tom, že hnutie Hamas by prestalo útočiť na Izrael v prípade, ak by izraelská armáda zložila zbrane.