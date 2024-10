Austin ohlásil ďalšiu 400-miliónovú vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Kyjev 21. októbra (TASR) - Spojené štáty dodajú Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote 400 miliónov dolárov (368,5 milióna eur) zahŕňajúci muníciu, obrnené vozidlá a protitankové zbrane. Oznámil to americký minister obrany Lloyd Austin na pondelňajšej návšteve Kyjeva, píše TASR podľa agentúry Reuters.



"S potešením dnes oznamujem záväzok v podobe (ďalšieho) prezidentského balíka vo výške 400 miliónov dolárov, ktorý poskytne vašim silám ďalšiu muníciu, obrnené vozidlá a protitankové zbrane," povedal Austin počas schôdzky s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Americký minister obrany pricestoval v pondelok ráno na neohlásenú návštevu Kyjeva, ktorá je už jeho štvrtou vo funkcii, aby Ukrajine vyjadril pretrvávajúcu podporu pred blížiacimi sa voľbami v USA. Pentagón následne informoval, že Austin sa tam stretne s ukrajinskými lídrami a "zdôrazní záväzok USA poskytovať Ukrajine bezpečnostnú pomoc" na obranu pred ruskou agresiou.



K návšteve dochádza v čase, keď Zelenskyj nalieha na západné veľmoci, aby podporili jeho tzv. víťazný plán, ktorý počíta so zrušením obmedzení týkajúcich sa používania nimi dodaných rakiet dlhého doletu a tiež s bezodkladnou pozvánkou na vstup do NATO.



Dlho avizovaný plán predstavil Zelenskyj na minulotýždňovom summite EÚ v Bruseli. Odpoveď Západu bola zatiaľ váhavá a podľa agentúry AP by mal Austin diskutovať v Kyjeve s ukrajinskými predstaviteľmi aj o tomto pláne, pri ktorom sa za kľúčovú považuje podpora zo strany USA. Podľa analytikov je však nepravdepodobné, že by ho Washington podporil ešte pred nachádzajúcimi novembrovými prezidentskými voľbami.