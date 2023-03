Austin:Pád Bachmutu by nemusel znamenať,že Rusi obrátili priebeh bojov

Ammán 6. marca (TASR) - Dobytie mesta Bachmut na východe Ukrajiny ruskou armádou by nutne neznamenalo, že Moskva opätovne prevzala iniciatívu v už viac ako rok trvajúcej vojne na Ukrajine, uviedol v pondelok americký minister obrany Lloyd Austin. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Myslím, že (Bachmut) má viac symbolickú ako strategickú a operačnú hodnotu," povedal šéf amerického Pentagónu počas návštevy Jordánska.



Pád Bachmutu by podľa Austinových slov nemusel nutne znamenať, že Rusi zmenili priebeh bojov. Nedokáže však predpovedať, či a kedy môže Bachmut padnúť.



Boje o priemyselné mesto Bachmut sú najdlhšie trvajúcou bitkou počas už viac ako rok trvajúcej ruskej invázie. Moskva by jeho dobytím získala prvú väčšiu korisť v nákladnej zimnej ofenzíve, píše Reuters.



Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho jednotky už "prakticky obkľúčili Bachmut". Podľa jeho slov však bude pozícia Ruska na frontovej línii ohrozená, ak Moskva vagnerovcom nedodá sľúbenú muníciu.



Prigožin pravidelne kritizuje vedenie ruskej armády a vo februári obvinil ministra obrany Sergeja Šojgua zo "zrady" za zdržiavanie dodávok munície, pripomína Reuters.



Austin povedal, že rozhodnutie ukrajinských síl presunúť sa západne od Bachmutu, by za strategickú porážku nepovažoval.



Šéf amerického Pentagónu zároveň poukázal na rozdiely medzi žoldniermi z Vagnerovej skupiny a ruskou armádou. "Povedal by som, že vagnerovci boli o niečo efektívnejší ako ruské sily... Neboli sme svedkami príkladnej výkonnosti ruských síl," dodal.