Austin potvrdil začiatok výcviku Ukrajincov na tankoch v Nemecku

Ramstein 22. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v piatok povedal, že USA plánujú v najbližších týždňoch dodať do Nemecka tanky Abrams, aby ukrajinským vojakom poskytli výcvik na týchto strojoch. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry DPA.



O dodávke i výcviku už predtým informovali americké médiá s odvolaním sa na vládnych predstaviteľov, pripomína DPA. Austin uviedol, že dodávka tankov bola urýchlená. Pentagón v marci oznámil, že tieto stroje dorazia až na jeseň.



Americký minister obrany sa v piatok zúčastnil na zasadnutí tzv. kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku.



Koncom mája dorazí do výcvikového priestoru americkej armády Grafenwöhr v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko 31 tankov typu Abrams. Výcvik približne 250 ukrajinských vojakov sa začne o niekoľko týždňov nato a bude zahŕňať ich používanie, opravu a údržbu. Potrvať by mal zhruba desať týždňov.



Ako prvé budú dodané tanky určené na výcvik, ktoré už nie sú bojaschopné. Povedal to predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley, ktorý sa tiež zúčastnil na rokovaniach v Ramsteine.



Podľa pôvodného plánu mali USA poskytnúť Ukrajine 31 tankov novšieho typu M1A2 Abrams, no ich výroba a dodanie by mohli trvať jeden až dva roky. Padlo preto rozhodnutie poslať staršiu verziu M1A1, ktoré je možné vyčleniť zo zásob americkej armády a pre ukrajinských vojakov bude ľahšie naučiť sa ich obsluhovať a robiť ich údržbu.