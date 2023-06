Austin považuje prístup Pekingu za nešťastný, ale chce rokovať

Tokio 1. júna (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin označil za nešťastné rozhodnutie Pekingu, ktorý odmietol návrh na stretnutie šéfov rezortov obrany USA a Číny, a to najmä vzhľadom na nedávne "provokatívne" správanie sa Číny.



Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že Washington pozval čínskeho ministra národnej obrany Li Šang-fua na rokovania s Austinom v rámci tohtotýždňového summitu v Singapure.



Peking sa však rozhodol pre odmietnutie stretnutia, hoci aj toto odmietnutie nechcel oficiálne potvrdiť, pričom jeho hovorkyňa uviedla, že len "USA jasne vedia, prečo sú v súčasnosti ťažkosti" v komunikácii vojenských zložiek.



Vo svojom vystúpení v Tokiu označil Austin tento prístup Pekingu "nešťastný". Pripomenul, že viackrát hovoril "o dôležitosti toho, aby krajiny s veľkými, významnými kapacitami, mohli navzájom komunikovať," aby sa mohli zvládnuť krízy a dalo sa zabrániť tomu, aby "sa veci zbytočne vymkli spod kontroly".



Austin pripomenul incident z minulého týždňa, keď pilot čínskej stíhačky vykonal "zbytočne agresívny manéver" v blízkosti amerického pozorovacieho lietadla operujúceho nad Juhočínskym morom. Podľa Austina je takéto konanie veľmi znepokojujúce.



Čínska armáda pritom v stredu na margo tohto incidentu uviedla, že americké lietadlo "vniklo" do vojenského výcvikového priestoru. Obvinila Washington z provokácie a uviedla, že vyslanie lodí a lietadiel, ktoré "vykonávajú špionáž nad Čínou, vážne poškodzuje suverenitu a bezpečnosť Číny".



Austin a ďalší americkí predstavitelia sa snažia posilniť spojenectvá a partnerstvá v Ázii, aby mohli čeliť agresívnym krokom Pekingu. Súčasne sa však objavili náznaky, že obe strany pracujú na urovnaní svojich vzťahov.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že poradca USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa tento mesiac vo Viedni stretol s najvyšším čínskym diplomatom Wangom I a prezident Joe Biden povedal, že vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom by sa mali rozmraziť "veľmi skoro". Aj Austin vo štvrtok povedal, že je naďalej otvorený akejkoľvek príležitosti na rokovania.