Austin povedal Zelenskému, že podpora USA pre Ukrajinu je dlhodobá

Kyjev 20. novembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin uistil v pondelok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o dlhodobej podpore Washingtonu pre Kyjev. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Pán prezident, posolstvo, ktoré Vám dnes prinášam, je, že Spojené štáty sú s vami, zostaneme s vami dlhodobo," povedal Austin ukrajinskému prezidentovi v Kyjeve. Podľa jeho slov budú USA so svojimi spojencami a partnermi naďalej podporovať potreby Ukrajiny na bojisku.



Zelenskyj označil návštevu šéfa amerického rezortu obrany na Ukrajine za veľmi dôležitý signál. "Spoliehame sa na vašu podporu," uviedol. Zároveň poďakoval Kongresu USA a Američanom za podporu, napísal denník The Guardian.



Austin sa má na Ukrajine stretnúť aj s ukrajinským ministrom obrany Rustemom Umerovom a vrchným veliteľom ukrajinskej armády generálom Valerijom Zalužným.



Americká veľvyslankyňa v Kyjeve Bridget Brinková povedala, že návšteva Austina na Ukrajine signalizuje neochvejnú podporu USA pre Ukrajinu v jej boji za slobodu.



Spojené štáty sú vôbec najväčším dodávateľom vojenskej pomoci pre Kyjev. Dosiaľ na ňu vyčlenili takmer 44 miliárd dolárov a opakovane prisľúbili pomáhať "tak dlho, ako to bude potrebné".