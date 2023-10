Austin pricestoval do Tel Avivu, aby prejavil podporu Izraelu

Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin pricestoval v piatok do Tel Avivu, aby prejavil solidaritu s Izraelom a rokoval o ďalšej vojenskej pomoci po bezprecedentnom útoku militantného hnutia Hamas. Informovali o tom agentúra AFP a AP.



Očakáva sa, že sa Austin stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a ministrom obrany Joavom Galantom, uviedli už vo štvrtok zdroje z americkej administratívy. Šéf Pentagónu sa v stredu a vo štvrtok zúčastnil na schôdzke ministrov obrany NATO v Bruseli.



Na návštevu Izraela v súvislosti s aktuálnou situáciou vo štvrtok pricestoval aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Na stretnutí s Netanjahuom vyhlásil, že USA budú vždy podporovať Izrael. Upozornil však na to, že aj Palestínčania majú "oprávnené požiadavky", ktoré nie sú spojené s aktivitami Hamasu.-



Austin vo štvrtok novinárom povedal, že USA "naliehavo pracujú" na tom, aby Izrael dostal to, čo potrebuje na svoju obranu vrátane munície.



Izraelské sily už v utorok večer dostali z USA prvú zásielku munície pokročilého typu. Washington tiež urýchľuje dodávky rakiet pre izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola.



V priebehu piatka do Stredozemného mora vypláva druhá americká lietadlová loď; prvá zaujala pozíciu vo východnej časti Stredozemného mora už začiatkom týždňa.



Na americké vojenské základne v regióne Blízkeho východu boli tiež po útoku Hamasu na Izrael vyslané desiatky lietadiel typu A-10, F-15 či F-16 a v prípade potreby tam budú nasadené ešte ďalšie. Skupina príslušníkov amerických špeciálnych síl okrem toho začala poskytovať izraelskej armáde podporu v oblasti plánovania a spravodajských informácií.