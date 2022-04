Austin privítal rozhodnutie Berlína poslať Kyjevu systém Gepard

Berlín 26. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin privítal rozhodnutie Nemecka dodať Ukrajine 50 protilietadlových systémov typu Gepard. Vyhlásil to po rokovaní s predstaviteľmi 40 krajín na americkej základni Ramstein v Nemecku. TASR prevzala informácie od agentúr AFP a Reuters a tiež od americkej televízie CNN.



"Myslím si, že tento systém poskytne Ukrajine skutočné možnosti. A pokiaľ ide o to, čo ešte Nemecko urobí, bude to ich suverénne rozhodnutie na základe rozhodnutia vlády," doplnil Austin.



Spojené štáty a ich spojenci sa podľa šéfa Pentagónu budú stretávať raz za mesiac, aby diskutovali o obranných potrebách Ukrajiny v boji proti inváznym ruským jednotkám.



"Dnešné stretnutie sa stane kontaktnou skupinou na mesačnej báze pre sebaobranu Ukrajiny," povedal Austin. Americký minister obrany sa poďakoval krajinám, ktoré pomáhajú Ukrajine, a poznamenal, že "netreba strácať čas".



"Práca, ktorú sme spolu vykonali v rekordne krátkom čase, priniesla obrovský rozdiel na bojisku. Prezident (Volodymyr) Zelenskyj to dal jasne najavo, keď sme sa v nedeľu stretli v Kyjeve," uviedol Austin.



Na leteckej základni Ramstein bol aj slovenský minister obrany Jaroslav Naď, ktorý na sociálnej sieti Facebook zverejnil fotografie s ukrajinským ministrom obrany Olexijom Reznikovom.



"V úprimnej a nevyhnutnej pomoci nevinným budeme pokračovať aj naďalej", napísal Naď na Facebooku.