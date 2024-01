Austin sa po utajovanom pobyte v nemocnici ukázal na verejnosti

Washington 24. januára (TASR) – Americký minister obrany Lloyd Austin sa v utorok prvýkrát objavil na verejnosti po tom, ako bol začiatkom roka hospitalizovaný pre komplikácie po operácii prostaty, o čom niekoľko dní nevedel Biely dom ani Kongres. Informovala o tom agentúra AFP.



Austin sa zapojil do diskusie predstaviteľov tzv. kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktorá sa konala prostredníctvom videokonferencie.



"Vo vojne na Ukrajine je v hre bezpečnosť celého medzinárodného spoločenstva. Som viac ako kedykoľvek predtým odhodlaný spolupracovať s našimi spojencami a partnermi pri podpore Ukrajiny a splnení tejto úlohy," povedal Austin. Poukázal na balík vojenskej pomoci vo výške 250 miliónov dolárov, ktorý Washington zverejnil v decembri.



O novej pomoci v miliardovej výške sa však nezmienil, keďže ju blokujú republikáni, ktorí jej schválenie podmieňujú uvoľnením prostriedkov na masívne obmedzenie imigrácie cez hranice s Mexikom.



Austin sa nevyjadril ani k svojmu zdravotnému stavu, hoci podľa úryvkov príhovoru zverejnených na webovej stránke ministerstva obrany mal povedať: "Ako vidíte, dnes sa pripájam zo svojho domu. Cítim sa dobre a teším sa na veľmi skorý návrat do Pentagónu." Túto pasáž však vynechal.



Podľa Pentagónu Austinovi v decembri diagnostikovali skoré štádium rakoviny prostaty. Po menšej operácii vykonanej 22. decembra sa najprv vrátil domov, no 1. januára ho pre komplikácie prijali do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda.



Biely dom o tom však bol informovaný až 4. januára a Kongres o deň neskôr. Americký prezident Joe Biden sa o zdravotných problémoch Austina dozvedel až 9. januára. Biely dom a Pentagón začali interné vyšetrovanie, prečo sa tak stalo.