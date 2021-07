Austin sa stretol s najvyššími predstaviteľmi vietnamskej vlády

Hanoj 29. júla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin sa vo štvrtok vo Vietname stretol s najvyššími predstaviteľmi tamojšej vlády, s ktorými okrem iného prebral aj doteraz pretrvávajúce následky vietnamskej vojny. Informovala o tom agentúra AP.



Austin sa so svojim vietnamským rezortným partnerom Phan Van Giangom rozprával o pozostatkoch amerického vojnového ťaženia z 60. rokov minulého storočia. Venovali sa zneškodňovaniu pozemných mín a následkom jedovatej látky Agent Orange, ktorú americké sily použili ako chemickú zbraň. Zároveň podpísali memorandum o porozumení a spolupráci pri hľadaní pozostatkov amerických vojakov vo Vietname.



Americký minister ďalej avizoval, že USA pomôžu Vietnamu posilniť jeho námornú bezpečnosť. Takto sa vyjadril v čase, keď si Čína čoraz agresívnejšie nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré Vietnam považuje za svoje územie, analyzuje AFP.



Austin sa neskôr stretol aj s vietnamským premiérom Phm Minh Chínhom, s ktorým "diskutoval o mnohých otázkach vrátane záväzku USA pomôcť Vietnamu v boji proti COVID-19". V tejto súvislosti Washington poslal do krajiny 5 miliónov dávok proticovidovej vakcíny od firmy Moderna, ako aj 20 miliónov dolárov, informoval Austin na Twitteri.



Šéf amerického rezortu obrany sa následne stretol aj s vietnamským prezidentom Nguyenom Xuanom Phucom. "Rozprávali sme sa o našom pevnom bilaterálnom partnerstve a ja som zdôraznil, že Spojené štáty podporujú silný, nezávislý a prosperujúci Vietnam," napísal Austin na Twitteri.



Austin sa v rámci svojej aktuálnej pracovnej cesty predtým navštívil Singapur a z Vietnamu vo štvrtok odcestoval na Filipíny.