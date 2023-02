Austin: Spojené štáty sú pripravené brániť pobaltských spojencov

Tallinn 16. februára (TASR) - Spojené štáty sú pripravené brániť pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litvu, ak to bude potrebné, a zachovajú svoju vojenskú prítomnosť v tomto regióne. Vyhlásil to vo štvrtok americký minister obrany Lloyd Austin. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



"Sme odhodlaní dodržiavať Článok 5, na to sa môžete spoľahnúť," povedal Austin. Článok 5 Charty NATO hovorí o tom, že každý člen aliancie bude brániť ďalšieho, ak sa stane obeťou útoku.



Austin v estónskom hlavnom meste Tallinn uviedol, že USA budú v regióne naďalej udržiavať "trvalú, rotačnú" vojenskú prítomnosť. "Spojené štáty sú naďalej pevne odhodlané podporovať slobodu a suverenitu našich pobaltských spojencov," povedal Austin.



Tri pobaltské krajiny susedia s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom. Po sovietskej okupácii boli desaťročia ovládané z Moskvy, teraz sú súčasťou Severoatlantickej aliancie a Európskej únie.



Estónsky minister obrany Hanno Pevkur uviedol, že jeho krajina "pracuje na tom, aby zabránila" útoku, ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine.



"Kľúčovým slovom je odradenie. Práve preto NATO prichádza s novými plánmi regionálnej obrany, ktoré budú - dúfajme - schválené na júlovom samite NATO vo Vilniuse," povedal minister.



Spojené štáty od roku 2019 nasadzujú v Litve jednotky s približne 500 vojakmi a vybavením. Vlani v decembri oznámili nasadenie čaty delostreleckých raketových systémov HIMARS a pechotnej roty v Estónsku.



NATO od roku 2017 rozmiestnilo v každom z pobaltských štátov tri mnohonárodné prápory, ktoré majú slúžiť ako "nástražný drôt" pre väčšie sily reakcie, ak by Rusko napadlo územie NATO. V prípade invázie Nemecko prisľúbilo posily do desiatich dní.



Austin v Tallinne zopakoval, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu vojenským vybavením. Podľa vlastných slov očakáva, že Rusko bude mať veľké straty v radoch svojho "zle vybaveného a zle vycvičeného" vojenského personálu.