Austin: Spojené štáty sú schopné podporovať Ukrajinu aj Izrael súčasne

Brusel 11. októbra (TASR) - Spojené štáty sú schopné súčasne podporovať Ukrajinu, ktorá sa bráni proti ruskej invázii, a Izrael po brutálnom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas. V stredu to uviedol americký minister obrany Lloyd Austin, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Môžeme a budeme robiť oboje. Sme najsilnejšia krajina na svete," povedal Austin v Bruseli v sídle Severoatlantickej aliancie.



Spojené štáty začali Izraelu poskytovať vojenskú pomoc vrátane "kľúčovej munície" a dodajú mu aj strely pre systém protivzdušnej obrany Železná kupola, dodal.



Washington tiež presunul svoje sily v regióne Blízkeho východu a je pripravený ich posilniť, uviedol šéf amerického rezortu obrany.



"Pre každého, kto uvažuje o tom, že by sa pokúsil využiť agóniu v Izraeli, pokúsil rozšíriť tento konflikt alebo sa pokúsil preliať viac krvi, máme len jedno slovo: Nie!." Spojené štáty budú podľa neho naďalej zabezpečovať, aby mal Izrael to, čo potrebuje na ochranu svojich občanov.



Austin v Bruseli oznámil aj nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu za 200 miliónov dolárov. Zahŕňa muníciu pre protivzdušnú obranu, delostrelectvo, protitankové zbrane a vybavenie proti ruským dronom.