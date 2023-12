Austin ubezpečil Zelenského o podpore pre Ukrajinu zo strany USA

Washington 12. decembra (TASR) – Minister obrany Spojených štátov Lloyd Austin v pondelok opätovne potvrdil záväzok svojej krajiny podporovať Ukrajinu pri obrane proti vojenskej invázii Ruska. Urobil tak počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Washingtone. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Sme odhodlaní svetu ukázať, že Amerika pri obrane demokracie necúvne," vyhlásil Austin počas príhovoru na pôde National Defense University vo Washingtone. "Musíme dodržať americké záväzky, musíme zaistiť americkú bezpečnosť a musíme splniť americké sľuby," dodal.



Zelenskyj vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nebojuje len s Ukrajinou, ale cieli aj na slobodnú a jednotnú Európu. Dodal, že Putin hľadá spojencov aj v Spojených štátoch a ako zbraň používa propagandu a dezinformácie. Zdôraznil však, že Ukrajina sa nevzdá a bude sa naďalej brániť. "Vieme, čo máme robiť. Na Ukrajinu sa môžete spoľahnúť a my dúfame, že sa budeme môcť spoľahnúť na vás," povedal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident do Washingtonu pricestoval v pondelok. V utorok sa má v Bielom dome stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom a prijme ho aj predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mike Johnson.



Washington tvrdí, že finančná pomoc pre Ukrajinu schválená americkým Kongresom sa minie do konca roka. Schváleniu novej pomoci však bráni politický spor medzi demokratmi a republikánmi.



Nedávno schválený núdzový rozpočet opäť neobsahoval ďalšie prostriedky pre Ukrajinu, hoci prezident Biden o ne žiadal už v októbri, pripomína DPA. Táto agentúra konštatuje, že napriek narastajúcemu napätiu je tak schválenie finančnej pomoci v nedohľadne.