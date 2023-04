Austin uistil Ukrajinu o neprestávajúcej medzinárodnej podpore

Ramstein 21. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v piatok ubezpečil Kyjev, že medzinárodné spoločenstvo viac ako rok od začiatku ruskej invázie pokračuje v podpore Ukrajiny. Uviedol to v Nemecku na leteckej základni USA Ramstein na schôdzke kontaktnej skupiny pre Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stretnutie zástupcov krajín Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny "sa zameria na tri kľúčové otázky: protivzdušnú obranu, muníciu a podporu", avizoval Austin, čím mal na mysli logistiku a ďalšiu podporu, ktorá umožňuje vojenským jednotkám operovať.



Ďalej uviedol, že členovia kontaktnej skupiny dosiaľ poskytli bezpečnostnú pomoc Ukrajine v hodnote viac ako 55 miliárd dolárov, z toho viac ako 35 miliárd dolárov poskytli Spojené štáty.



"Odmietame pochmúrnu víziu (ruského prezidenta Vladimira) Putina o svete, kde tyrani útočia na svojich mierumilovných susedov... Spoločne sa postaráme o to, aby Ukrajina dostala to, čo potrebuje, aby mohla žiť slobodne," dodal Austin.