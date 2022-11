Austin: Ukrajina je oveľa lepšie pripravená na boj v zime než Rusko

Jakarta 21. novembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v pondelok vyhlásil, že Ukrajina je lepšie pripravená na boj počas zimy než Rusko. Je podľa neho v "oveľa lepšej forme". TASR správu prevzala z webového portálu britského denníka The Guardian.



Austin na tlačovej konferencii počas návštevy Indonézie v metropole Jakarta povedal: "Snažili sme sa Ukrajincov pripraviť na boj v zime a urobili sme pre to veľa. Chceli sme dosiahnuť, aby mohli vytvárať tlak na našich nepriateľov aj cez zimné mesiace."



Americký minister obrany dodal, že je ťažké predpovedať, ako a v akom časovom rozpätí sa budú veci vyvíjať. Spojené štáty budú podľa jeho slov Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to bude potrebné.



USA patria medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny, predovšetkým v dodávkach zbraní.