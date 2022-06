L. Austin: USA chcú prispieť k zmierneniu napätia s Čínou

Singapur 11. júna (TASR) - Spojené štáty prispejú k zvládnutiu napätia s Čínou a zabráneniu konfliktu, hoci sa Peking ázijskom regióne stáva čoraz agresívnejším, uviedol v sobotu americký minister obrany Lloyd Austin. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Austin sa v piatok v Singapure stretol s čínskym ministrom obrany Wej Feng-cheom. Obe strany zopakovali, že by chceli svoje vzťahy zlepšiť, nič však nenasvedčovalo tomu, že by v riešení nezhôd došlo k prelomu, konštatuje agentúra.



Austin uviedol, že Spojené štáty budú naďalej stáť pri svojich spojencoch vrátane Taiwanu. "Je to obzvlášť dôležité, keďže Čínska ľudová republika prijíma nátlakovejší a agresívnejší prístup k svojim územným požiadavkám," podotkol minister obrany USA.



Zároveň zopakoval, že politika Spojených štátov voči Taiwanu sa nezmenila a zostáva proti akýmkoľvek jednostranným zmenám statusu quo.



Čínsky minister obrany Wej Feng-che počas piatkovej schôdzky s Austinom povedal, že Peking nebude váhať použiť silu, ak by Taiwan vyhlásil nezávislosť.



Spojené štáty nemajú s Taiwanom oficiálne diplomatické vzťahy, no v uplynulom období stupňujú svoju podporu tomuto ostrovu. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie vojenskej sily voči tomuto fakticky nezávislému ostrovu. Tchaj-pej dlhodobo tvrdí, že je odhodlaný pevne brániť svoju slobodu, demokraciu a bezpečnosť.