Austin: USA majú dôkazy, že KĽDR poslala do Ruska svojich vojakov

Rím 23. októbra (TASR) - Spojené štáty majú dôkazy, že severokórejskí vojaci sú v Rusku. Uviedol to v stredu americký minister obrany Lloyd Austin, informuje TASR na základe správ agentúry DPA a televízie CNN.



"Čo presne robia, sa ešte uvidí... Ak sú spolubojovníkmi, ak je ich zámerom zúčastniť sa na tejto vojne v mene Ruska, je to veľmi, veľmi vážny problém," povedal Austin novinárom počas cesty do Ríma. Dodal, že by to malo ďalekosiahle dôsledky.



Washington podľa jeho slov zatiaľ nevie, čo dostane Severná Kórea od Ruska za pomoc.



Juhokórejská tajná služba tvrdí, že Severná Kórea poslala do Ruska asi 3000 vojakov, ktorí absolvujú výcvik pred svojim nasadením na Ukrajine.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že Kyjev má informácie o príprave dvoch jednotiek pozostávajúcich možno až z 12.000 severokórejských vojakov, ktoré majú bojovať po boku ruských síl. Zároveň vyzval svojich spojencov, aby sa neschovávali a reagovali na dôkazy o zapojení severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine.



Kremeľ označil tvrdenia o plánovanom nasadení severokórejských vojakov do bojov na Ukrajine za "falošné informácie".