Austin: USA pomôžu Taiwanu brániť sa pred čínskym útokom

Washington 3. októbra (TASR) - Spojené štáty pomôžu Taiwanu nadobudnúť schopnosti, aby sa dokázal brániť prípadnej čínskej invázii. V nedeľu to povedal americký minister obrany Lloyd Austin, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Zaviazali sme sa pomôcť Taiwanu nadobudnúť schopnosti brániť sa," povedal Austin v rozhovore pre televíziu CNN.



Americký prezident Joe Biden v septembri v rozhovore v americkej televízii uviedol, že americké sily by Taiwan bránili v prípade bezprecedentného útoku Číny.



Šéf amerického rezortu obrany však odmietol priamo odpovedať na otázku, či sa na základe tohto Bidenovho vyjadrenia americká armáda pripravuje na vyslanie vojakov na Taiwan.



"Americká armáda je vždy pripravená chrániť naše záujmy a plniť naše záväzky. Myslím si, že prezident odpovedal jasne na hypotetickú otázku," uviedol Austin. Spojené štáty však podľa jeho slov naďalej pokračujú v úsilí, aby zaistili, že svojim spojencom pomôžu udržiavať slobodný indicko-tichomorský región.



Dodal, že v súčasnosti nevidí "bezprostrednú hrozbu" čínskej invázie na Taiwan. Zvýšená vojenská aktivita v Taiwanskom prielive však podľa neho ukázala, že Peking sa v tejto oblasti snaží zaviesť "nový normál".



Washington dlhodobo využíva politiku "strategickej nejednoznačnosti" v otázke, či by v prípade čínskeho útoku na Taiwan vojensky zasiahol, analyzuje AFP. Tento postoj je navrhnutý tak, aby odradil Peking od vojenskej invázie a zároveň odradil Tchaj-pej od oficiálneho vyhlásenia nezávislosti.



Na otázku, či nedávne Bidenovo vyhlásenie signalizuje zmenu v tejto politike, hovorca Bieleho domu odpovedal: "Prezident to povedal už predtým, a to aj v Tokiu tento rok. Následne tiež objasnil, že naša politika voči Taiwanu sa nemení."



Spojené štáty oficiálne uznávajú tzv. politiku jednej Číny, ale sú rozhodne proti akýmkoľvek snahám Číny o násilné ovládnutie Taiwanu.