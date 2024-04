Americký minister vyjadril rozhorčenie nad útokom na konvoj v Izraeli

Jeruzalem/Washington 4. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin vyjadril počas stredajšieho telefonátu so svojím izraelským náprotivkom Joavom Galantom "rozhorčenie" nad smrťou humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy pri pondelkovom útoku Izraela. Oznámil to hovorca Pentagónu Pat Ryder, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



Šéf Pentagónu počas telefonátu poukázal na potrebu okamžitého prijatia konkrétnych krokov na ochranu humanitárnych pracovníkov a palestínskych civilistov v Gaze po opakovaných zlyhaniach týkajúcich sa koordinácie so zahraničnými humanitárnymi organizáciami, uviedol Ryder v stredu večer.



Austin vyzval Galanta na rýchle a transparentné vyšetrenie útoku, pri ktorom v pondelok zahynulo sedem pracovníkov neziskovej organizácie World Central Kitchen (WCK) vrátane osoby s dvojakým americkým a kanadským občianstvom. Zároveň vyzval na zverejnenie výsledkov vyšetrovania a vyvodenie zodpovednosti.



Tento tragický incident podľa Austina prehĺbil obavy z možnej vojenskej operácie Izraela v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Americký minister zároveň poukázal na potrebu evakuácie palestínskych civilistov i dodania humanitárnej pomoci.



Šéf amerického rezortu obrany tiež potvrdil podporu Spojených štátov pre obranu Izraela, ktorý čelí hrozbám zo strany viacerých krajín v regióne.



Izraelský minister obrany podľa vyjadrení svojej kancelárie počas telefonátu s Austinom poukázal na to, že úrady už útok vyšetrujú a výsledky budú zdieľať so spojencami. Galant tiež vyjadril ľútosť nad smrťou humanitárnych pracovníkov. Chce podľa svojich slov úzko spolupracovať so zahraničnými partnermi a humanitárnymi organizáciami na dovoze a distribúcii pomoci v Pásme Gazy.