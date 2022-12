Austin varuje Afriku pred destabilizujúcim vplyvom Číny a Ruska

Washington 13. decembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v utorok varoval afrických lídrov, že Čína a Rusko môžu svojou rastúcou angažovanosťou destabilizovať africký kontinent.



Austin to podľa agentúry AFP vyhlásil na diskusii za účasti niekoľkých prezidentov afrických štátov, ktorá sa konala vo Washingtone na úvod trojdňového summitu USA-Afrika, informuje TASR.



Pokiaľ ide o vplyv Číny, Austin povedal, že zvyšuje svoju prítomnosť v Afrike "na dennej báze", a to prostredníctvom svojho rastúceho ekonomického vplyvu.



"Znepokojujúce je, že nie sú vždy transparentní, pokiaľ ide o to, čo robia. To vytvára problémy, ktoré budú nakoniec destabilizujúce – ak už aj nie sú," upozornil Austin.



Rusko podľa Austina zasa pokračuje v Afrike "v predaji lacných zbraní" a po celom kontinente rozmiestňuje žoldnierov. "A to je tiež destabilizujúce," konštatoval americký minister.



Americké ministerstvo obrany minulý týždeň v tlačovej správe k summitu uviedlo, že "Spojené štáty si uvedomujú obrovský potenciál Afriky" a v snahe rozvinúť ho sa snažia spolupracovať s africkými partnermi na riešení najnaliehavejších problémov na kontinente vrátane politickej nestability, aktivít povstaleckých skupín, úpadku demokracie, zhoršovania životného prostredia a zmeny klímy, ako aj epidémií.



V rámci trojdňového summitu Austin spolu s ministrom zahraničných vecí Antony Blinkenom a správkyňou Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID) Samanthou Powerovou usporiada aj Fórum o mieri, bezpečnosti a správe vecí verejných, uvádza sa v tlačovej správe.