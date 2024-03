Austin žiadal Galanta o zlepšenie humanitárnej situácie v Gaze

Washington 26. marca (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v utorok v Pentagóne požiadal svojho izraelského kolegu Joava Galanta o zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Schôdzka ministrov sa uskutočnila po tom, ako v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu zrušil plánovanú návštevu izraelskej delegácie vo Washingtone - stalo sa tak na protest proti pondelkovej rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzýva na okamžité prímerie v Pásme Gazy.



"V Gaze je v súčasnosti príliš vysoký počet civilných obetí a príliš nízky objem humanitárnej pomoci... Takže sa teším na diskusiu o tom, ako môžeme výrazne a naliehavo zmierniť humanitárnu krízu v Gaze," povedal šéf amerického rezortu obrany svojmu izraelskému kolegovi.



Austin v súvislosti s útokom Hamasu na Izrael vlani v októbri uviedol, že "žiadna krajina by nemala znášať takýto teror a netolerovala by takéto nebezpečenstvo".



"Naším cieľom je zvýšiť bezpečnosť Izraela a regiónu. A ako som neustále opakoval, ochrana palestínskych civilistov pred ujmou je morálnou nevyhnutnosťou a strategickým imperatívom," dodal.



Americký minister obrany diskutoval s Galantom aj o situácii v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, kde sa pred vojnou uchýlilo viac ako milión Palestínčanov.



Austin zdôraznil, že operácia v Rafahu by nemala byť spustená bez realizovateľného plánu, ktorý zaistí bezpečnosť a humanitárnu podporu pre civilistov, čo sa tam uchýlili, píše sa vo vyhlásení Pentagónu.



Spojené štáty už Izrael viackrát varovali pred spustením vojenskej ofenzívy do Rafahu, pričom poukazujú na riziko vysokého počtu civilných obetí.



Obaja ministri sa zhodli, že je naliehavo potrebné zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava od vlaňajšieho útoku na Izrael.



Izraelská delegácia mala odcestovať do USA v pondelok a predstaviť Bielemu domu plány očakávanej pozemnej invázie do mesta Rafah. Galant bol v čase zrušenia návštevy už vo Washingtone, pripomína DPA.