Moskva 18. apríla (TASR) - Austrálčan Oscar Jenkins sa postaví pred súd v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR) pre obvinenia zo žoldnierstva, uviedli v piatok úrady na tomto ukrajinskom území, ktoré okupuje Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Prokuratúra Luhanskej ľudovej republiky prijala návrh na obžalobu proti 33-ročnému občanovi Austrálie Oscarovi Charlesovi Augustovi Jenkinsovi,“ upresnili úrady vo vyhlásení. Ide tak o doposiaľ posledný známy prípad zahraničného vojaka bojujúceho na strane Kyjeva, ktorý sa postaví pred súd.



Podľa vyšetrovateľov prišiel Jenkins na Ukrajinu z austrálskeho Melbourne vo februári 2024. Od marca do decembra 2024 následne bojoval proti ruskej armáde, za čo dostával údajne približne 7000 až 9000 dolárov mesačne.



Rusko a jeho predstavitelia na východe Ukrajiny zvyčajne považujú cudzincov, ktorí pricestujú do Kyjeva bojovať, za „žoldnierov“. To im umožňuje stíhať tieto osoby podľa svojho trestného zákonníka namiesto toho, aby k nim pristupovali ako k vojnovým zajatcom s istými právami vyplývajúcimi zo Ženevského dohovoru, píše AFP.



Ruské orgány prednedávnom obvinili 22-ročného Brita Jamesa Scotta Rhysa Andersona z terorizmu po tom, čo muža chytili v ruskej Kurskej oblasti bojovať na strane Ukrajiny. Podľa AFP bol Brit odsúdený na 19 rokov väzenia.