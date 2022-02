Austrálčania budú na plnú zaočkovanosť potrebovať tretiu dávku vakcíny

Ľudia čakajú v rade na očkovanie 18. augusta 2021 v Sydney. Foto: TASR/AP

Canberra 11. februára (TASR) - Obyvatelia Austrálie sa musia zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu, aby boli považovaní za plne zaočkovaných. Avšak úrady uviedli, že cestovateľom, ktorí do Austrálie dorazia zo zahraničia, stačia na vstup do krajiny iba dve dávky vakcíny. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o tom informovala v piatok.Austrálska vláda vo štvrtok večer schválila odporúčanie poradného orgánu pre očkovanie, aby sa za ľudí s platným očkovaním považovali tí, ktorí sa okrem dvoch dávok nechajú zaočkovať aj posilňujúcou dávkou.Podľa nových pravidiel tak obyvatelia Austrálie nebudú mať platné očkovanie, ak sa nedajú do šiestich mesiacov po podaní druhej dávky zaočkovať treťou dávkou vakcíny, uviedol austrálsky premiér Scott Morrison.V Austrálii je očkovanie povinné len pre zamestnancov v tzv. prvej línii. Avšak mnohé súkromné spoločnosti vrátane veľkých korporácií, reštaurácií či maloobchodu požadujú od svojich zamestnancov, aby boli zaočkovaní pri vstupe na pracovisko.Austrália je jednou z krajín s najvyššou mierou zaočkovanosti proti koronavírusu na svete. Dve dávky vakcíny tam podali až 94 percentám obyvateľov starších ako 16 rokov. Doposiaľ tam tiež bolo podaných približne desať miliónov posilňujúcich dávok vakcíny.Rozhodnutie nemeniť požiadavky pre návštevníkov krajiny, ktorí pricestujú zo zahraničia, súvisí podľa Reuters zrejme s tým, že Austrália sa pripravuje na znovuotvorenie svojich hraníc, ktoré boli približne dva roky zavreté v snahe spomaliť šírenie koronavírusu.Rovnako ako mnohé iné krajiny, Austrália v súčasnosti bojuje s rýchlo sa šíriacim koronavírusovým variantom omikron.V Austrálii zaevidovali v piatok takmer 26.000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je menej ako deň predtým, keď zaznamenali približne 30.000 novonakazených. Tieto údaje však nie sú kompletné, pretože niektoré austrálske teritória informácie o počte nových prípadov ešte nezverejnili.Počet hospitalizovaných postupne klesá a momentálne sa v nemocniciach nachádza takmer 3300 ľudí, čo je najmenej za viac ako mesiac.V Austrálii od začiatku pandémie zaevidovali celkovo približne 2,7 milióna prípadov nákazy koronavírusom, väčšinu z nich po tom, ako sa rozšíril variant omikron. Celkovo v súvislosti s koronavírusom zomrelo v krajine 4479 ľudí.