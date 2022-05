Austrálčania si volia nový parlament

Canberra 21. mája (TASR) - V Austrálii sa v sobotu začali voľby do dvojkomorového federálneho parlamentu. Voliči v nich rozhodnú, či vládnuca konzervatívna koalícia súčasného premiéra Scotta Morrisona bude vládnuť už štvrté trojročné obdobie po sebe, alebo bude vystriedaná stredoľavou Austrálskou stranou práce (ALP), ktorú vedie opozičný líder Anthony Albanese a podľa posledných prieskumov verejnej mienky je favoritom na víťazstvo. Informovala o tom agentúra AP.



ALP by voľby mohla vyhrať po prvý krát od roku 2007. AP však v tejto súvislosti pripomína, že vládnuca konzervatívna koalícia nebola podľa prieskumov favorizovaná ani v predošlých voľbách v roku 2019, no napriek tomu nakoniec s tesným náskokom vyhrala.



Prvé volebné miestnosti sa v Austrálii otvorili o 8.00 h miestneho času (00.00 h SEČ), otvorené budú celkom desať hodín. Viac ako 48 percent zo 17 miliónov austrálskych voličov už hlasovalo predčasne alebo požiadalo o hlasovanie poštou. Predčasné hlasovanie sa začalo pred dvoma týždňami a volebná komisia bude pokračovať v zrátavaní hlasov poštou ešte ďalšie dva týždne. Vláda navyše v piatok zmenila predpisy, aby umožnila ľuďom, ktorí sa nakazili ochorením COVID-19, hlasovať cez telefón.



Hlasovanie v parlamentných voľbách je pre dospelých Austrálčanov povinné. V predošlých voľbách sa ho zúčastnilo 92 percent registrovaných voličov.



Rozhoduje sa o obsadení všetkých 151 kresiel v dolnej komore (Snemovni reprezentantov), a 40 zo 76 kresiel v hornej komore (Senáte).