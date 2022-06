Austrálčanov rozdeľuje otázka vojenskej podpory,ak Čína napadne Taiwan

Sydney 29. júna (TASR) - Austrálska spoločnosť je výrazne rozdelená v otázke, či by sa mala pridať k vojenskej akcii na obranu Taiwanu, ak by Čína podnikla inváziu na tento ostrov.



Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnil Lowyho inštitút so sídlom v Sydney, informoval v stredu denník The Straits Times, citujúc tlačovú agentúru Bloomberg.



Austrálčania nie sú v tejto záležitosti jednotní napriek aktuálne rekordne vysokej podpore spojenectva s USA a rastúcemu znepokojeniu zo zámerov Pekingu na svetovej scéne.



Lowyho inštitút, výskumná skupina pre zahraničnú politiku, zistil, že iba tesná väčšina Austrálčanov podporuje vojenskú operáciu v prípade čínskej invázie na Taiwan.



Z opýtaných sa 51 percent vyjadrilo za to, aby Austrália použila svoje vojenské sily na obranu Taiwanu, zatiaľ čo 47 percent bolo proti. Podpora spojenectva Canberry s USA je na historickom maxime, pričom 87 percent respondentov uviedlo, že americká armáda je dôležitá pre bezpečnosť Austrálie.



Spomedzi opýtaných 65 percent dôveruje Spojeným štátom, že v medzinárodných záležitostiach konajú správne, čo je menej ako v roku 2011 (83 percent). Na prvých troch miestach sa v tomto ohľade umiestnili Británia, Japonsko a Francúzsko.



Ak by sa USA rozhodli vstúpiť do vojny s Čínou nezávisle od otázok týkajúcich sa Taiwanu, väčšina Austrálčanov v prieskume uviedla, že by sa rozhodla pre neutralitu svojej krajiny.