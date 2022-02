Austrálčania tvrdia, že našli loď kapitána Cooka, USA to spochybňujú

Na archívnej snímke replika lode HMS Endeavour Foto: TASR/AP

Newport/Sydney 7. februára (TASR) - Austrálski vedci tvrdia, že pri pobreží amerického štátu Rhode Island našli vrak plachetnice Endeavour, na ktorej kapitán James Cook podnikol historickú plavbu do Austrálie a na Nový Zéland. Výskumníci o tom informovali na webovej stránke Austrálskeho národného námorného múzea. Tento objav však spochybnili odborníci z USA a tvrdenia Austrálčanov označili za predčasné.Loď potopili britské sily v americkom prístave Newport počas americkej vojny za nezávislosť v roku 1778. Avšak až po viac než dvoch storočiach sa objavili prvé náznaky, kde by sa mohol vrak slávnej plachetnice nachádzať – miesto bolo označované ako RI 2394. Vedci v tejto oblasti preskúmali od roku 1999 niekoľko vrakov lodí z 18. storočia.uviedol riaditeľ Austrálskeho národného námorného múzea Kevin Sumption.S tým nesúhlasia americkí partneri výskumu z Rhode Island Marine Archaeology Project (Rimap). Vo svojom vyhlásení varujú pred unáhlenými závermi austrálskych kolegov, ktorých považujú za ovplyvnených. Dodali tiež, že Austrálčania týmto oznámením porušili zmluvu o výskume.Zo slávnej plachetnice Endeavour zostalo len 15 percent konštrukcie. Aj preto je podľa amerických odborníkov jej presná identifikácia komplikovaná a neistá.uviedla riaditeľka Rimapu Kathy Abbassová.Na lodi Endeavour sa plavil James Cook na Tahiti, neskôr na Nový Zéland a v roku 1770 do Austrálie, kde zmapoval jej východné pobrežie. Na palube sa viezlo 94 členov posádky so zásobami na rok a pol. Boli tam aj ošípané, hydina či koza, ktorá posádke poskytovala mlieko.Plachetnica počas výpravy uviazla na Veľkej koralovej bariére, odkiaľ ju musela posádka zložito vyslobodzovať. Okrem toho ochorelo 84 z 94 z jej členov, najmä na maláriu a úplavicu. Veľká časť posádky počas plavby chorobám podľahla.Aj napriek týmto nezdarom bola výprava považovaná za veľký úspech, James Cook bol povýšený a dostal novú loď – HMS Resolution. Z plachetnice Endeavour sa stala bežná dopravná loď, ktorá prevážala ľudí na Falklandy. Nakoniec sa pod menom Lord Sandwich 2 dostala do Ameriky, kde ju Briti v roku 1788 počas vojny za nezávislosť zo strategických dôvodov potopili.