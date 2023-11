Austrálčania v internetovom hlasovaní vyberajú meno lunárnemu roveru

Sydney 20. novembra (TASR) - Austrálčania od pondelka vyberajú v internetovom hlasovaní meno pre svoj prvý lunárny rover. Do užšieho výberu navrhovaného tamojšou vesmírnou agentúrou sa dostali mená ako Mateship, Roo-ver či Kakirra, čo je aborigénsky názov pre družicu Zeme. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Austrália vyvinie zmienené poloautonómne vozidlo určené na zber vzoriek z povrchu Mesiaca v súlade s dohodou podpísanou pred dvoma rokmi s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý ho plánuje vyniesť na mesačný povrch v roku 2026.



NASA sa následne pokúsi získať z odobratých vzoriek kyslík, čo by mohlo predstavovať "kľúčový krok k udržateľnej prítomnosti človeka na Mesiaci", uviedla Austrálska vesmírna agentúra. Na návrhoch rovera pracujú v súčasnosti dve austrálske konzorciá - AROSE a ELO2. Vybratý bude napokon jeden z nich, ktorý sa skonštruuje.



Austrálska vesmírna agentúra požiadala tisíce ľudí a škôl, aby sa zapojili do súťaže o najlepší názov lunárneho rovera, pričom do užšieho výberu navrhla štyri názvy. Tými sú už zmienené Mateship, Roo-ver, Kakirra a posledný Coolamon, čo je názov aborigénskej drevenej nádoby so zaoblenými hranami, ktorá má rôzne využitie, napríklad ako nádoba na jedlo, ale aj kolíska pre deti. Víťazné meno z internetového hlasovania bude oznámené 6. decembra.