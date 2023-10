Austrálčania v referende odmietli zmenu ústavy

Sydney 14. októbra (TASR) - Austrálski voliči odmietli v sobotu v referende návrh zakotvenia zmienky o pôvodných obyvateľoch do austrálskej ústavy, oznámil tamojší vicepremiér Richard Marles. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Austrálčania nehlasovali za zmenu ústavy," potvrdil Marles po tom, čo čiastkové výsledky preukázali, že reforma v referende neuspela. Po sčítaní hlasov z dvoch tretín volebným miestností hlasovalo proti zmene ústavy 55 percent voličov. Austrálsky vicepremiér zároveň zdôraznil, že "tieto výsledky do najväčšej miery rešpektujeme".



Napriek podpore zo strany stredoľavicovej vlády v krajine kampaň na podporu referenda zaostávala v prieskumoch verejnej mienky niekoľko mesiacov a porážka sa všeobecne očakávala. V prípade pozitívneho výsledku referenda by pôvodných obyvateľov Austrálie uznali v austrálskej ústave prvýkrát od jej prijatia v roku 1901. Zároveň mal vzniknúť poradný orgán, ktorého úlohou má byť pripomienkovanie vládnych opatrení týkajúcich sa pôvodných obyvateľov.



Austrálska volebná komisia uviedla, že do hlasovania v referende sa prihlásilo viac ako 17 miliónov ľudí, čo je najviac v histórii krajiny.



Na zmenu austrálskej ústavy je potrebná "dvojitá väčšina", to znamená, že za možnosť 'áno' musela v referende hlasovať nadpolovičná väčšina na celoštátnej úrovni a zároveň to musí byť v najmenej štyroch zo šiestich štátov Austrálie. Nedávne výsledky v prieskumoch preukázali, že za návrh je asi 40 percent Austrálčanov a 60 percent je proti.