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Austrálčanka porodila jednovaječné štvorčatá po prirodzenom počatí
Tehotenstvo i pôrod Austrálčanky sa spájali s vysokým rizikom komplikácií, najmä preto, že plody zdieľali jednu placentu.
Autor TASR
Canberra 22. júla (TASR) - Austrálčanke Jenitar Sau Na’amoanaovej sa narodili jednovaječné štvorčatá - dievčatká, po mimoriadne vzácnom tehotenstve, uviedli lekári. Tridsaťštyriročná žena porodila identické štvorčatá minulý týždeň v nemocnici Royal Brisbane and Women’s Hospital v štáte Queensland. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry AP.
K počatiu došlo prirodzeným spôsobom a následne sa oplodnené vajíčko rozdelilo na štyri, „čo je neuveriteľné“, uviedla lekárka Alexa Bendallová. „Myslíme si, že v Austrálii sa niečo takéto ešte nestalo,“ dodala. Podľa odborníkov je šanca na prirodzené počatie štvorčiat jedna ku 700.000, pričom väčšinou k tomu dochádza pri asistovanej reprodukcii.
Predstavitelia nemocnice uviedli, že Jenitar a Jortham Na’amoanovci už neplánovali ďalšie deti, keďže už majú štyri, a tehotenstvo so štvorčatami ich „veľmi prekvapilo“.
Tehotenstvo i pôrod Austrálčanky sa spájali s vysokým rizikom komplikácií, najmä preto, že plody zdieľali jednu placentu. Viacnásobné tehotenstvo však vo všeobecnosti predstavuje zvýšené riziko predčasného pôrodu, potratu či vrodených nedostatkov, uviedol inštitút Johns Hopkins Medicine.
Na’amoanaová bola od 10. týždňa tehotenstva pod dohľadom veľkého lekárskeho tímu v nemocnici, v 25. týždni ju hospitalizovali.
Deti porodila cisárskym rezom 14. júla. „To, že sa narodili štyri krásne, zdravé deti v 28. týždni a štyroch dňoch, je neuveriteľné,“ povedala Bendallová. „Mamička síce stratila trochu krvi, ale vzhľadom na to, že porodila štvorčatá, nešlo o neprimerané množstvo a darí sa jej dobre,“ vysvetlila lekárka, ktorá sa o matku starala od začiatku tehotenstva. Aj dcérky - Alexa, Catherine, Emily a Harriet sa majú dobre a sú na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti.
K počatiu došlo prirodzeným spôsobom a následne sa oplodnené vajíčko rozdelilo na štyri, „čo je neuveriteľné“, uviedla lekárka Alexa Bendallová. „Myslíme si, že v Austrálii sa niečo takéto ešte nestalo,“ dodala. Podľa odborníkov je šanca na prirodzené počatie štvorčiat jedna ku 700.000, pričom väčšinou k tomu dochádza pri asistovanej reprodukcii.
Predstavitelia nemocnice uviedli, že Jenitar a Jortham Na’amoanovci už neplánovali ďalšie deti, keďže už majú štyri, a tehotenstvo so štvorčatami ich „veľmi prekvapilo“.
Tehotenstvo i pôrod Austrálčanky sa spájali s vysokým rizikom komplikácií, najmä preto, že plody zdieľali jednu placentu. Viacnásobné tehotenstvo však vo všeobecnosti predstavuje zvýšené riziko predčasného pôrodu, potratu či vrodených nedostatkov, uviedol inštitút Johns Hopkins Medicine.
Na’amoanaová bola od 10. týždňa tehotenstva pod dohľadom veľkého lekárskeho tímu v nemocnici, v 25. týždni ju hospitalizovali.
Deti porodila cisárskym rezom 14. júla. „To, že sa narodili štyri krásne, zdravé deti v 28. týždni a štyroch dňoch, je neuveriteľné,“ povedala Bendallová. „Mamička síce stratila trochu krvi, ale vzhľadom na to, že porodila štvorčatá, nešlo o neprimerané množstvo a darí sa jej dobre,“ vysvetlila lekárka, ktorá sa o matku starala od začiatku tehotenstva. Aj dcérky - Alexa, Catherine, Emily a Harriet sa majú dobre a sú na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti.