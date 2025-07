Austrália a Británia podpísali zmluvu o spolupráci v rámci AUKUS

Sydney 26. júla (TASR) - Austrálska vláda v sobotu oznámila, že podpísala zmluvu s Britániou o posilnení spolupráce v oblasti partnerstva AUKUS týkajúceho sa jadrových ponoriek na najbližších 50 rokov. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Pakt AUKUS, na ktorom sa v roku 2021 dohodli Austrália, Británia a USA, má za cieľ poskytnúť Austrálii v nasledujúcom desaťročí útočné ponorky s jadrovým pohonom, aby krajina mohla odrážať nápor Číny v indicko-tichomorskom regióne.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že tento rok uskutoční formálne preskúmanie paktu.



Austrálsky minister obrany Richard Marles uviedol, že bilaterálna zmluva bola podpísaná s jeho britským rezortným kolegom Johnom Healeym po stretnutí v meste Geelong v štáte Viktória.



„Zmluva z Geelongu umožní komplexnú spoluprácu v oblasti návrhu, výstavby, prevádzky, údržby a likvidácie našich ponoriek SSN-AUKUS,“ uvádza sa v stanovisku Marlesa.



Zmluva je „záväzkom na najbližších 50 rokov bilaterálnej obrannej spolupráce medzi Spojeným kráľovstvom a Austráliou v rámci Piliera I AUKUS“, píše sa vo vyhlásení. Dodáva sa, že dokument vychádza zo „silných základov“ trojstrannej spolupráce.



Britské ministerstvo obrany tento týždeň uviedlo, že bilaterálna zmluva bude podporovať programy oboch spojencov v oblasti ponoriek a pre Britániu by mala v priebehu nasledujúcich 25 rokov zabezpečiť export v hodnote 20 miliárd libier.



AUKUS je najväčší obranný projekt Austrálie v histórii krajiny, v rámci ktorého sa Canberra zaviazala investovať do programu 368 miliárd austrálskych dolárov počas troch desaťročí, čo zahŕňa i miliardové investície do výrobnej základne v USA.



Austrália, ktorá v júli zaplatila Spojeným štátom 800 miliónov austrálskych dolárov v rámci druhej splátky projektu AUKUS, naďalej verí, že pakt bude trvať.



Ministri obrany a diplomacie Austrálie a Británie sa v piatok v Sydney stretli na rokovaniach o posilnení spolupráce, ktoré sa konali súbežne s najväčším vojenským cvičením v Austrálii.



Zhruba 40.000 vojakov z 19 krajín sa zúčastňuje na manévroch Talisman Sabre, ktoré sa konajú od 13. júla do 4. augusta a ktoré podľa austrálskych ozbrojených síl slúžia ako nácvik spoločného boja na udržanie stability v indicko-tichomorskom regióne.



Británia výrazne zvýšila svoju účasť na cvičení, ktoré spoluorganizujú Austrália a Spojené štáty, a tento rok sa na ňom zúčastňuje aj lietadlová loď HMS Prince of Wales (R09).