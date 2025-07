Austrália a Británia rokovali o situácii v Gaze

Sydney 31. júla (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese vo štvrtok oznámil, že rokoval o kríze v Pásme Gazy so svojím britským náprotivkom Keirom Starmerom a zopakoval silnú podporu jeho vlády pre dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.



Starmer tento týždeň oznámil, že Británia je pripravená uznať existenciu Palestínskeho štátu na septembrovom Valnom zhromaždení OSN v reakcii na rastúci hnev spôsobený obrazmi hladujúcich detí v palestínskej enkláve.



Austrália zatiaľ formálne neoznámila rozhodnutie o uznaní štátu Palestína, pričom Albanese podporuje právo Izraela existovať v rámci bezpečných hraníc, a zároveň právo Palestínčanov na vlastný štát.



Austrálsky premiér vo vyhlásení uviedol, že s britským predsedom vlády sa zhodli na dôležitosti využitia medzinárodnej podpory na dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy, prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov a urýchlenie prísunu humanitárnej pomoci do enklávy. Obaja tiež zdôraznili, že militantné hnutie Hamas nesmie mať žiadnu úlohu v prípadnom budúcom Palestínskom štáte.



Medzi najbližších spojencov Izraela, ktorí oznámili plán uznať Palestínsky štát, patria aj Francúzsko a Kanada, a to v kontexte rastúcej medzinárodnej reakcie na vážnu humanitárnu krízu v Pásme Gazy. Izrael kritizoval tieto krajiny s tým, že ich rozhodnutie predstavuje odmenu pre militantov z Hamasu.