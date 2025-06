Austrália a EÚ začnú rokovať o spolupráci v oblasti obrany

Canberra/Brusel 18. júna (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu vyhlásil, že jeho krajina začne rokovať o bezpečnostnom a obrannom partnerstve s Európskou úniou (EÚ). Líder Austrálie taktiež dúfa v „symbolicky dôležitú“ obchodnú dohodu, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Albanese sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom počas summitu krajín G7 v Kanade, kde rokovali o návrhu EÚ na vzájomné obranné partnerstvo.



„Považujeme to za dôležitý základ pre našu súčasnú a budúcu spoluprácu v oblastiach, ako je obranný priemysel, kybernetika či boj proti terorizmu,“ uviedol Albanese a dodal, že očakáva uzavretie rokovaní „celkom rýchlo“.



Európska únia už uzavrela v novembri obranné partnerstvá s Japonskom a Južnou Kóreou. Albanese navyše vyjadril nádej, že by strany mohli uzavrieť dohodu aj o voľnom obchode. Podľa slov premiéra je v tejto oblasti „polovica problémov už vyriešená“, hoci Austrália chcela dosiahnuť lepšie podmienky pre vývoz niektorých druhov mäsa do Európy.



Albanese sa na summite G7 stretol aj s niektorými vysokopostavenými obchodnými predstaviteľmi zo Spojených štátov po tom, ako bolo jeho plánované stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zrušené. Canberra pri rokovaniach vyzdvihla najmä svoje nerastné bohatstvo.