Austrália a Holandsko podnikajú kroky voči Rusku za zostrel letu MH17

Canberra/Amsterdam 14. marca (TASR) - Austrália a Holandsko podnikli právne kroky voči Rusku za zostrelenie letu MH17 malajzijských aerolínií v roku 2014, pri ktorom zahynulo 298 ľudí. Sťažnosť podali na Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo (ICAO). V pondelok to oznámila austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová, informuje TASR podľa správy denníka The Sydney Morning Herald.



O spoločnom postupe hovorili spolu v pondelok telefonicky austrálsky premiér Scott Morrison a predseda holandskej vlády Mark Rutte. Podľa nich existujú dôkazy naznačujúce zodpovednosť Ruska podľa medzinárodného práva za zostrelenie civilného lietadla.



Payneová informovala, že existuje šesť kľúčových dôkazov o použití protilietadlového systému Buk TELAR pri zostrelení lietadla. Dôkazy poukazujú taktiež na presun tohto zariadenia do Ruska krátko po havárii.



Lietadlo malajzijských aerolínii MH17 z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur havarovalo v júli 2014 po prelete nad východom Ukrajiny, kde krátko po anexii Krymu prebiehali boje medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami. Z vypálenia rakety boli obvinení traja Rusi a jeden Ukrajinec. Ani jeden z nich sa nedostavil pred súd v Holandsku.



Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo odsúdila zostrelenia lietadla a podporila snahy Holandska o vyšetrenie havárie. Je to po prvýkrát, čo ju v tomto prípade niekto požiadal o začiatok konania voči krajine údajne zodpovednej za zrútenie lietadla. ICAO nemôže nariadiť Rusku platenie odškodného, avšak môže mu pozastaviť členstvo alebo uvaliť nepriame sankcie.



Moskva v súčasnosti čelí tvrdým ekonomickým sankciám západných štátov pre inváziu na Ukrajinu.