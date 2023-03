Austrália a India posilnia obrannú a ekonomickú spoluprácu

Naí Dillí 10. marca (TASR) - Austrália a India sa dohodli na posilnení obrannej spolupráce a raste širšieho ekonomického partnerstva. Oznámil to v piatok počas návštevy v Naí Dillí austrálsky premiér Anthony Albanese po stretnutí so svojím indickým náprotivkom Naréndrom Módím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a AFP.



India a Austrália sú bezpečnostnými partnermi prostredníctvom zoskupenia Štvorstranný bezpečnostný dialóg (QUAD). Jeho súčasťou sú i Japonsko a Spojené štáty.



"Bezpečnostná spolupráca je dôležitým pilierom komplexného strategického partnerstva Indie a Austrálie," uviedol Módí na tlačovej konferencii po stretnutí s Albaneseom.



Podľa austrálskeho premiéra sa podarilo v obranných vzťahoch s Indiou dosiahnuť výrazný pokrok. "Hovorili sme o narastajúcej neistej globálnej situácii a zaviazali sme sa posilniť austrálsko-indické obranné a bezpečnostné partnerstvo," uviedol Albanese.



Vlani podpísali Austrália a India dohodu o voľnom obchode, prvú za približne desať rokov, ktorú India podpísala s rozvinutou krajinou.



Rokovania o oveľa rozsiahlejšej dohode známej pod skratkou CECA však už vyše desať rokov viaznu. India a Austrália o nej začali rokovať v roku 2011, no v roku 2016 boli rokovania pozastavené a následne v roku 2021 opäť obnovené.



Albanese uviedol, že sa s indickým kolegom dohodol na ich skorom ukončení. "Dúfam, že sa nám to podarí dokončiť tento rok," uviedol austrálsky premiér, ktorý je na trojdňovej návšteve Indie.



AFP poukázala na to, že Módího a Albanesea spája láska ku kriketu. Ich piatkovému rokovaniu predchádzalo spoločné sledovanie kriketového zápasu, v ktorom proti sebe hrali reprezentácie oboch krajín. "Súperíme na kriketovom ihrisku, aby sme boli najlepší na svete, no spoločne budujeme lepší svet," uviedol Albanese.