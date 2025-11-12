< sekcia Zahraničie
Austrália a Indonézia plánujú podpísať bezpečnostnú zmluvu
Zmluva zahŕňa užšiu vojenskú spoluprácu.
Autor TASR
Sydney 12. novembra (TASR) - Austrália a Indonézia sa dohodli v stredu na podpísaní novej bezpečnostnej zmluvy, ktorá zahŕňa užšiu vojenskú spoluprácu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na základni Kráľovského austrálskeho námorníctva v Sydney po rokovaniach vystúpil pred novinármi premiér Anthony Albanese spolu s indonézskym prezidentom Prabowom Subiantom. Oznámil, že sa „práve skončili dôležité rokovania o novej bilaterálnej zmluve o spoločnej bezpečnosti“.
Prabowo uviedol, že dohoda zaväzuje obe krajiny k „úzkej spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti“. „Nemôžeme si vyberať susedov... najmä krajiny, ako sme my,“ povedal. „Dobrí susedia si v ťažkých časoch pomáhajú,“ dodal.
„Najlepší spôsobom, ako zabezpečiť mier a stabilitu, je konať spoločne,“ povedal Albanese novinárom. Vyjadril nádej, že budúci rok navštívi Indonéziu, aby podpísal novú zmluvu.
Podľa jeho slov dohoda nadväzuje na bilaterálnu obrannú zmluvu podpísanú v roku 2024, ktorá sľubovala užšiu spoluprácu v ázijsko-tichomorskom regióne. Zároveň obsahovala ustanovenia pre armádu pôsobiacu v druhej krajine.
Obe krajiny budú na základe dohody „pravidelne konzultovať otázky bezpečnosti na úrovni lídrov a ministrov“, povedal Albanese. Uľahčia sa „vzájomne prospešné bezpečnostné aktivity a v prípade ohrozenia bezpečnosti jednej alebo oboch krajín sa povedú konzultácie a zvážia opatrenia, ktoré možno prijať individuálne či spoločne pri riešení týchto hrozieb“, dodal.
