Austrália a Japonsko podpísali zmluvy o dodávke moderných fregát
Pôjde o najvýznamnejší zbrojársky export Tokia od zrušenia zákazu vývozu vojenského materiálu v roku 2014.
Autor TASR
Sydney 18. apríla (TASR) - Austrália a Japonsko v sobotu podpísali zmluvy, ktorými odštartovali prelomovú dohodu v hodnote desať miliárd austrálskych dolárov (približne 6,1 miliardy eur) o dodávkach vojnových lodí pre austrálske námorníctvo. Kontrakty sa týkajú prvých troch plavidiel japonskej konštrukcie, pričom prvé z nich by malo byť dodané v roku 2029. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AP.
Austrálsky minister obrany Richard Marles a jeho japonský rezortný kolega Šindžiró Koizumi podpísali memorandum potvrdzujúce „spoločný záväzok vlád Austrálie a Japonska k úspešnej realizácii“ projektu, uviedol Marles. Pôjde o najvýznamnejší zbrojársky export Tokia od zrušenia zákazu vývozu vojenského materiálu v roku 2014.
Spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries dodá Austrálii tri modernizované viacúčelové fregaty triedy Mogami od roku 2029. Ďalších osem lodí sa bude vyrábať priamo v Austrálii.
Dohoda, uzavretá ešte v auguste minulého roka, je súčasťou snahy Japonska posilniť bezpečnostné väzby aj mimo tradičného spojenectva s USA a reagovať na rastúci vplyv Číny v regióne.
Vojnové plavidlá triedy Mogami sú pokročilé fregaty typu stealth, teda vybavené technológiou nízkej pozorovateľnosti, ako aj modernými zbraňovými systémami. Nahradia starnúcu austrálsku flotilu lodí triedy Anzac.
Austrálska vláda tiež vo štvrtok oznámila, že do roku 2033 zvýši výdavky na obranu na 3,0 percenta svojho HDP. Stane sa tak v reakcii na rastúci počet ozbrojených konfliktov vo svete.
