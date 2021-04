Austrália a Nový Zéland otvorili cestovnú bublinu

Wellington/Sydney 19. apríla (TASR) - Obyvatelia Austrálie a Nového Zélandu môžu znova voľne cestovať medzi svojimi krajinami po prvý raz po vyše roku po tom, ako v pondelok otvorili tzv. cestovnú bublinu. Dlho očakávaná iniciatíva ukončuje pre návštevníkov potrebu povinnej karantény, informovala spravodajská stanica BBC News.



Obom krajinám sa podarilo dostať výskyt infekcie koronavírusom pod kontrolu a nové prípady nákazy sa tam držia na nízkej úrovni, a to z veľkej časti vďaka prísnej kontrole hraníc a rýchlo zavádzaným lockdownom.



V pondelok nadšení cestujúci zaplnili austrálske letiská, aby sa mohli znova stretnúť s príbuznými a priateľmi. Očakáva sa, že počas dňa budú medzi Austráliou a Novým Zélandom cestovať tisíce ľudí. Lety budú prevádzkovať spoločnosti Qantas, Jetstar a Air New Zealand.



Austrália a Nový Zéland uzavreli svoje hranice v marci minulého roka a zaviedli povinnú karanténu pre svojich občanov, ktorí sa vracajú do vlasti. Od vlaňajšieho októbra novozélandským cestujúcim umožnili vstupovať do väčšiny austrálskych štátov bez nutnosti izolácie, aj keď Nový Zéland toto opatrenie neopätoval pre obavy týkajúce sa sporadického výskytu infekcie.



"Transtasmánska bublina" by mala podporiť ekonomiku oboch krajín, uviedli austrálsky premiér Scott Morrison a predsedníčka novozélandskej vlády Jacinda Ardernová v spoločnosti vyhlásení. Upozornili však, že bublina bude "neustále kontrolovaná" vzhľadom na riziká cestovania bez karantény.



Predstavitelia oboch krajín sa už zmieňovali aj o vytvorení podobných cestovateľských bublín s miestami s nízkym rizikom šírenia nákazy, ako sú Singapur, Taiwan a viaceré ostrovné štáty v Tichom oceáne.