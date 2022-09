Austrália a Nový Zéland vyhlásili kráľa Karola III. za hlavu štátov

Sydney/Wellington 11. septembra (TASR) - V Austrálii a na Novom Zélande sa v nedeľu uskutočnili slávnostné ceremónie, počas ktorých bol britský kráľ Karol III. vyhlásený za hlavu ich štátov. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Novozélanská premiérka Jacinda Ardernová vyhlásila, že verí tomu, že blízky vzťah jej krajiny a britskej kráľovskej rodiny sa bude "prehlbovať" aj počas vlády Karola III. Počas slávnostnej ceremónie na pôde parlamentu vzdala hold "neochvejnej" službe zosnulej kráľovej Alžbety II.



"Po jej smrti vstupujeme do obdobia zmeny – naplneného smútkom z jej odchodu, ale aj vďačnosťou za život, ktorý viedla, a za príklad, ktorý dávala. Navždy budeme vďační za jej blízky vzťah k našej krajine," povedala Ardernová.



Austrálsky premiér Anthony Albanese vyhlásil na 22. septembra deň štátneho smútku za zosnulú kráľovnú Alžbetu II. ktorý bude štátnym sviatkom, píše agentúra PA Media. Predseda austrálskej vlády tiež dodal, že spoločne s generálnym guvernérom Davidom Hurleym sa zúčastní na kráľovninom pohrebe, ktorý sa bude konať v Londýne 19. septembra.



Po ich návrate do Canberry sa v parlamente bude 22. septembra konať spomienková bohoslužba za britskú kráľovnú. V uplynulých dňoch sa v Austrálii, ktorú Alžbeta II. počas svojej 70-ročnej vlády navštívila 16-krát, konali mnohé spomienkové udalosti.



Premiér Albanese v rozhovore pre stanicu Sky News povedal, že počas svojho prvého trojročného funkčného obdobia nezrealizuje referendum o tom, či by sa Austrália mala stať republikou. Ako povedal v prvom medzinárodnom rozhovore od úmrtia Alžbety II., v súčasnosti je potrebné najprv preukázať vďaku za kráľovninu "službu Austrálii, Commonwealthu a svetu". Nutné je v tejto chvíli ukázať "hlboký rešpekt a obdiv", a nie sa venovať "otázkam o našej ústave". Albanese v minulosti povedal, že jeho krajina potrebuje austrálsku hlavu štátu.